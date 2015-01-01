Председатель Попечительского совета РШФ Дмитрий Песков празднует юбилей

С 50-летием его поздравляет президент РШФ Андрей Филатов

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

От имени Российской шахматной федерации поздравляю Вас с юбилеем! Во многом благодаря Вашей поддержке шахматы в России возвращают былую популярность, подробно освещаются в прессе и на телевидении. Политические лидеры нашей страны уделяют больше внимания шахматам и шахматистам, посещают крупные шахматные мероприятия, такие как международный турнир школьных дружин «Белая ладья», чемпионаты мира по шахматам среди мужчин и женщин.

Особая благодарность Вам, Дмитрий Сергеевич, за то, что нашли время прилететь на матч Сергея Карякина с Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке. Ваша поддержка была очень важна для российского претендента. Мы высоко ценим Ваше участие в значимых событиях Центрального Дома шахматиста в Москве, таких как открытие музея шахмат и юбилей ЦДШ. Попечительский совет РШФ действительно окружил заботой и опекой шахматы и шахматистов в нашей стране!



Дмитрий Сергеевич! В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых творческих достижений, а также личного счастья и благополучия!

Президент РШФ Андрей Филатов

http://ruchess.ru/news/all/predsedatel_popechitelskogo_soveta_rshf_dmitriy_peskov_prazdnuet_yubiley/