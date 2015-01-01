Федеральная программа «Шахматы в школах» в Краснодарском крае реализуется в г. Армавире

Такой делегации коронованных шахматистов в средней школе №17 не было давно. Президент краевой общественной организации «Федерация шахмат» Владимир Сметана раздавать подарки начал с родной школы. Федеральная программа «Шахматы в школах» в Краснодарском крае реализуется уже второй год.

Педагоги заметили, что там, где дети занимаются этим видом спорта, успеваемость по математике, физике, русскому языку заметно улучшается. Программа, которую внедрили вначале в 35 школах края , в настоящее время активно действует в 175 учебных заведениях.

Новенькие шахматы, обучающая литература, часы - все это вручается школе. В рамках двустороннего соглашения учителя, в свою очередь, обязуются проводить шахматные турниры и группу специальных мероприятий, за каждое начисляются баллы. Демонстрационную доску опробовали сразу на встрече.

Президент городской федерации шахмат Николай Ширшиков тут же показал, что обучить интеллектуальной игре можно за 15 минут.

Средняя школа №17 гордится своими спортсменами. Ребята занимают первые места по плаванию, спортивной и художественной гимнастике, любят спорт. В этом смогли убедиться и представители делегации, посмотрев показательные выступления.

Вероника Кравченко имеет первый взрослый разряд по шахматам, поэтому не упустила шанс сыграть партию с самим президентом. Проведя товарищескую встречу, которая, кстати, закончилась в ничью.

https://www.gorodarmavir.ru/news/1828866

КОО Федерация шахмат Краснодарского края