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Школы №2 и 6 Тбилисского района стали участниками программы "Шахматы в школах"

Школы №2 и 6 Тбилисского района стали участниками программы "Шахматы в школах"
Ученики тбилисских школ №2 и 6 сегодня получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах». Также, президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана вручил будущим шахматистам демонстрационную доску, шахматные часы и учебную литературу. Он пожелал им удачи в обучении.

Участие в торжественном мероприятии во второй школе приняли глава Тбилисского района Евгений Ильин, его заместитель Ирина Дарминова, начальник управления образованием Наталья Плавко.
Владимир Сметана поблагодарил Евгения Ильина за содействие, и вручил ему благодарственное письмо от имени депутата Государственной Думы Дмитрия Пирога.

«Сегодняшнее событие для нас имеет большое значение. Мы хотим, чтобы как можно тбилисских детей могли играть в шахматы и, поэтому намерены продолжить работу в этом направлении», — отметил Евгений Ильин.
Ребятам был представлен их преподаватель по шахматам. Первый урок для школьников начался сразу по окончанию  торжественной части.

Программу «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края.
https://ok.ru/tbilisskyrayon/topic/67222284916198

КОО Федерация шахмат Краснодарского края

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