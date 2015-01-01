Две школы-интерната Краснодара стали участниками программы «Шахматы в школах»

Две школы-интерната Краснодара стали участниками программы «Шахматы в школах»

В специальных (коррекционных) школах-интернатах на улице Мачуги в Краснодаре и в станице Елизаветинской теперь будут растить своих юных шахматистов.

Сегодня юные воспитанники интернатов получили в подарок комплекты для игры в шахматы, специальные часы, демонстрационные доски и учебную литературу. Вручение прошло в торжественной обстановке с участием заместителя министра минобразования Кубани Елены Воробьевой и президента Федерации шахмат Краснодарского края Владимира Сметаны.

«Для нас, ребята, важно, чтобы вашими союзниками в жизни были книга и шахматы. Чтобы мир ваших увлечений расширялся. Поэтому мы признательны, что при поддержке администрации края Федерация шахмат идет нам навстречу, и вы будете заниматься увлекательной содержательной игрой, которая помогает развить внимательность, усидчивость. Я хочу пожелать, чтобы этот проект прижился в этой школе, каждый из вас попробовал себя в роли юного гроссмейстера, и чтобы вас ждали только победы», - отметила Елена Воробьева, обращаясь к воспитанникам.

«Шахматы – это знание, умение, повышение личных качеств. Мы целый год будем с вами заниматься, а лучшая школа Краснодарского края получит компьютерный класс и поедет на чемпионат в Дагомыс. Я желаю вам успехов – занимайтесь и становитесь умнее», - пожелал ребятам президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана.

Азы игры в шахматы воспитанникам интерната показал вице-президент Федерации шахмат Георгий Купальян – в игровой форме показал детям как расставлять фигуры и ходить ими.

Проект «Шахматы в школах» реализуется Российской шахматной федерацией при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, краевым министерством образования, науки и молодежной политики и Федерацией шахмат Краснодарского края. Проводится он второй год. В 2016 году участие в проекте приняли 35 школ края. В этом – их число выросло до 175.

Также школы примут участие в конкурсе на лучшее преподавание шахмат, по итогам которого лучшие заведения получат компьютерные классы, а преподаватели – денежное вознаграждение.

Как в своем выступлении 10 октября в Совете Федерации заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, в ближайшие два года в младших классах страны будет введен обязательный урок по шахматам. На сегодняшний день шахматами занимаются 742 тысячи российских школьников.



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КОО Федерация шахмат Краснодарского края