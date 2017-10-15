15 октября пройдёт первенство «Каисса OPEN» с призовым фондом
40 000 рублей
Денежные призы получат сразу 10 лучших игроков турнира:
1 место — 10000;
2 место — 7000;
3 место — 5000;
4 место — 3000;
5 место — 2000;
6, 7, 8 места — 1000;
9, 10 места — 500.
А ещё у нас есть дополнительные призы по традиционным категориям.
Информацию о турнире, правила, сроки и форму подачи заявки (серьёзное же мероприятие!) можно узнать в приложении, прикреплённом ниже.👇
📍Где: Академия шахмат Каисса — ул. Садовая, 156/ул. МОПРа.
⏰Когда: 15.10.2017, 10:00
☎Звоните нам: +7 (952) 860-53-45 .
Материал предоставила Лидия Куракина