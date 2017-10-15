Открытое первенство по быстрым шахматам в Академии шахмат "Каисса"

15 октября пройдёт первенство «Каисса OPEN» с призовым фондом

40 000 рублей

Денежные призы получат сразу 10 лучших игроков турнира:

1 место — 10000;

2 место — 7000;

3 место — 5000;

4 место — 3000;

5 место — 2000;

6, 7, 8 места — 1000;

9, 10 места — 500.

А ещё у нас есть дополнительные призы по традиционным категориям.

Информацию о турнире, правила, сроки и форму подачи заявки (серьёзное же мероприятие!) можно узнать в приложении, прикреплённом ниже.👇

📍Где: Академия шахмат Каисса — ул. Садовая, 156/ул. МОПРа.

⏰Когда: 15.10.2017, 10:00

☎Звоните нам: +7 (952) 860-53-45 .

Материал предоставила Лидия Куракина