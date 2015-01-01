Лоо ждет шахматных любителей на крупный турнир
Открылся сайт на трех языках
Открылся официальный сайт Мемориала Дорошкевича, турнира любителей, в котором не могут участвовать гроссмейстеры и игроки с рейтингом выше 2325. Он работает на трех языках - русском, английском и китайском.
- chessamateur.ru (русский язык)
- chessamateur.org (английский)
- chessamateur.xyz (китайский)
Специальным участником турнира будет главный любитель - К.Н.Илюмжинов, приветственное слово президента ФИДЕ размещено на первой же странице.
Прямо на сайте можно зарегистрироваться и оплатить взносы.
Пресс-атташе турнира Евгений Атаров
http://ruchess.ru/news/all/loo_zhdet_shakhmatnykh_lyubiteley_na_krupnyy_turnir/