Всероссийский семинар судей в Сочи

Всероссийский семинар для судей по шахматам (номер-код спортивной дисциплины 0880002511Я) пройдет в Сочи, КСКК "Аква-Лоо" с 6 по 11 ноября 2017 года

с целью популяризации шахмат,повышения уровня квалификации судей по шахматам на территории России, переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории, республиканской категории) по виду спорта «шахматы»,определения кандидатов на получение звания «Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы».

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Общероссийская общественная организации «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) и судейско-квалификационная комиссия РШФ (далее — СКК).

Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию «Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (Юридический адрес: 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Майская ул, дом № 10

ИНН 2304068910 КПП 230401001 р/с 40703810038000003169 в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расчетный) к/с 30101810400000000225 БИК 044525225), которая осуществляет приём организационных взносов.

Ответственный от Федерации – Ширшиков Николай Васильевич, вице-президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр, лектор ФИДЕ, лектор СКК РШФ Ткачев Александр Васильевич (г.Москва).

Семинар проводится с 6 ноября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2017 года в КСКК «АкваЛоо» по адресу: Краснодарский край г.Сочи ул. Декабристов 78 «б.

Предварительные заявки на участие и размещение подаются до 30 октября 2017 года по электронной почте e-mail: timatim90@list.ru, тел. 8-918-265-03-29 – Тимченко Евгений Владимирович.

Положение: http://www.ruchess.ru/upload/iblock/859/8595ae6d36652ddcabdf87dcda98afde.pdf