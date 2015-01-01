Александр Мотылев выиграл чемпионат России по быстрым шахматам

Александр Мотылев выиграл чемпионат России по быстрым шахматам

Чемпионкой стала Анастасия Боднарук



В сочинском Гранд Отеле "Жемчужина" завершились чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Они проходили по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход.

Чемпионом России стал Александр Мотылев (Московская область), набравший 9 очков. На пол-очка отстали Евгений Томашевский (Саратовская область), Борис Савченко (Москва) и Даниил Юффа (Тюменская область); именно в таком порядке расставили их в таблице дополнительные показатели. Итоговое положение.

В турнире женщин чистое первое место заняла Анастасия Боднарук (С.-Петербург) - 8,5 очков. По 8 очков набрали Александра Горячкина (ЯНАО, 2 место), Карина Амбарцумова (Республика Татарстан, 3 место) и Марина Нечаева (Московская область, 4 место). Итоговое положение.

В турнире мужчин-ветеранов победил Евгений Свешников (Челябинская область), набравший 7,5 очков из 10. На пол-очка отстали Владимир Карасев (С.-Петербург, 2 место), Владимир Шушпанов (С.-Петербург, 3 место), Евгений Драгомарецкий (Москва), Юрий Балашов (Московская область) и Валерий Чехов (Москва). Итоговое положение.

В турнире женщин-ветеранов москвичка Галина Струтинская отдала соперницам только пол-очка - она набрала 9,5 очков из 10. На втором месте Татьяна Чехова-Костина (Москва) - 7,5, на третьем - Наталья Титоренко (Москва) - 7. Итоговое положение.

В понедельник 2 октября состоится личный чемпионат России по блицу. Начало 1 тура - в 14.00.

Жеребьевка 1 тура, мужчины.

На нашем сайте будет организована прямая трансляция партий лидеров.

Турнирная страница.

Фотографии Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/aleksandr_motylev_vyigral_chempionat_rossii_po_bystrym_shakhmatam/