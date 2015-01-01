ФИДЕ опубликовала октябрьский рейтинг-лист. У мужчин 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник (2794, Россия) разделил 3-5 место.
Мировая десятка: 1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2826, 2. Левон Аронян (Армения) - 2801, 3-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Владимир Крамник (Россия) - по 2794, 6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 2791, 7. Уэсли Со (США) - 2788, 8. Александр Грищук (Россия) - 2785, 9. Вишванатан Ананд (Индия) - 2783, 10. Хикару Накамура (США) - 2774.
ТОП-100
Рапид
Блиц
Десятка России: 1. Владимир Крамник - 2794, 2. Александр Грищук - 2785, 3. Сергей Карякин - 2765, 4. Петр Свидлер - 2760, 5-6. Ян Непомнящий, Владимир Федосеев - по 2733, 7. Максим Матлаков - 2730, 8. Никита Витюгов - 2728, 9. Дмитрий Яковенко - 2710, 10. Дмитрий Андрейкин - 2705.
У женщин Цзюй Вэньцзюнь (2579, Китай) вновь поднялась на второе место.
Мировая десятка: 1. Хоу Ифань (Китай) - 2678, 2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2579, 3. Анна Музычук (Украина) - 2576, 4. Александра Костенюк (Россия) - 2552, 5. Мария Музычук (Украина) - 2544, 6. Виктория Чмилите (Литва) - 2542, 7. Екатерина Лагно (Россия) - 2541, 8. Лэй Тинцзе (Китай) - 2528, 9. Дронавалли Харика (Индия) - 2528, 10. Тань Чжунъи (Китай) - 2523.
ТОП-100
Рапид
Блиц
Десятка России: 1. Александра Костенюк - 2552, 2. Екатерина Лагно - 2541, 3. Ольга Гиря - 2505, 4. Валентина Гунина - 2502, 5. Александра Горячкина - 2478, 6. Наталья Погонина - 2466, 7. Алина Кашлинская - 2455, 8. Алиса Галлямова - 2443, 9. Анастасия Боднарук - 2432, 10. Марина Нечаева - 2431.
http://ruchess.ru/news/all/fide_opublikovala_oktyabrskie_reytingi_2017/