Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
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Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

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В Сочи стартуют чемпионаты России по рапиду и блицу

В Сочи стартуют чемпионаты России по рапиду и блицу В них примут участие около 320 шахматистов.
В сочинском Гранд Отеле "Жемчужина" с 29 сентября по 6 октября пройдут чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин. В программе - как личные, так и командные соревнования. В субботу 30 сентября начинаются личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, а также личные первенства страны по рапиду среди ветеранов. Всего на старт выйдет около 320 шахматистов.

Мужчины, стартовый список. Рейтинг-фавориты: Санан Сюгиров, Эрнесто Инаркиев, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Дмитрий Яковенко.

Женщины, стартовый список. Рейтинг-фавориты: Наталья Погонина, Александра Горячкина, Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Марина Нечаева.

Мужчины-ветераны, стартовый список. Рейтинг-фавориты: Евгений Свешников, Юрий Балашов, Валерий Чехов, Евгений Драгомарецкий, Евгений Васюков.

Женщины-ветераны, стартовый список. Рейтинг-фавориты: Елена Фаталибекова, Татьяна Чехова-Костина, Галина Струтинская, Людмила Саунина, Светлана Медникова.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров, контроль времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход. В субботу состоятся 1-5 туры, начало игры: 1 тур - 14.00, 2 тур - 15.00, 3 тур - 16.00, 4 тур - 17.00, 5 тур - 18.00.

На нашем сайте будет организована прямая трансляция партий лидеров.

Жеребьевка 1 тура, мужчины.

Турнирная страница.

http://ruchess.ru/news/all/v_sochi_startuyut_chempionaty_rossii_po_rapidu_i_blitsu_2017/

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