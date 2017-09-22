Кубок Главы города-героя Новороссийска 2017

Кубок Главы города-героя Новороссийска 2017

30.09.(день приезда) - 01.10.2017 г. приглашаем всех любителей шахмат на традиционный "Кубок Главы города-героя Новороссийска"! Соревнования проводится при поддержке Администрации МО г.Новороссийска, КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" и официального партнера турнира ЗАО "ПРОтехнологии".Предварительная регистрация участников до 30.09.2017 г., на проживание до 22.09.2017 г.

Соревнования будут проходить в двух группах: Группа А - участники имеющие международный рейтинг и спортивный разряд, Группа Б - юношеские разряды.

Подробнее в положении о соревновании:

http://novoroschess.ru/blogi/kubok-glavy-goroda-geroya-novorossijska-2017