«ПАВЛОВСКАЯ ОСЕНЬ»

Традиционный турнир «Павловская осень» на призы Главы КФХ Богатырева С.В., 24 сентября собрал в Павловском СКЦ 57 участников из восьми северных районов края. Турнир проводился по «швейцарской системе в 9 туров с 15-ти минутным контролем времени.

В результате шестичасовой борьбы победителем стал А.Мальченко из Щербиновского района, который набрал 8 очков и прошел турнир без поражений. На второй ступеньке пьедестала Ю.Кулиш из Тихорецкого района, в его активе 7,5очков. «Бронзовую» медаль за третье место увез крыловчанин М.Понужаев, набравший 7 очков.

У ветеранов (самому старшему из которых - А.Черкашину из Ленинградской, исполнилось 86 лет), победил С.Егоров из Ленинградского р-на с результатом 5,5 очков, «серебро» у М.Балашова из Ейского района — 5 очков, столько же набрал третий призер В.Ермолов из Ленинградского района.

В.Криворучка из Павловской показал лучший результат (3 очка), среди школьников принимавших участие в турнире со взрослыми участниками.

Младшие школьники разыграли призы в семь туров. Победителю из Щербиновского района - А.Ежову 9 лет, он выиграл 6 партий подряди досрочно, за тур до окончания завоевал «золотую» медаль. Второй призер из этого же района — К.Савченко набрал 5 очков, замкнул тройку призеров с таким же результатом Ф.Бескопыльный, из Павловского района.

У девочек первенствовала Е.Сапунова из Щербиновского района с 5,5 очками, на втором месте ее землячка А.Сабченко — 4 очка. Третьим призером, с таким же результатом, стала А.Панащенко из Павловского района.

В.Давиденко

президент федерации шахмат Павловского района

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»