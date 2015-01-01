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Команда Краснодарского края вошла в тройку лучших на IV Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся

Команда Краснодарского края вошла в тройку лучших на IV Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся
Был проведен и шахматный турнир
В Чувашской Республике завершилась IV Всероссийская Спартакиада среди трудящихся.

    С 22 по 24 сентября на спортивных объектах, расположенных в городах Чебоксары и Новочебоксарск, прошли финальные соревнования. Участники Спартакиады в течение трех дней определяли сильнейших в армспорте, уличном баскетболе, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, шахматах, а также в состязаниях спортивных семей.
    Лично-командные соревнования по шахматам прошли в АУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Минспорта Чувашии в Новочебоксарске. На старт вышли 74 работника из 26 трудовых коллективов следующих субъектов РФ: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий АО.
     Мужчины и женщины играли раздельно в двух турнирах по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 25 минут на партию каждому участнику.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Команды:

1 место – Пензенская область (Репкин Александр, Дадонов Роман, Герасимова Ирина);
2 место – Ростовская область (Котенко Павел, Тельманов Андрей, Дудник Татьяна);
3 место – Краснодарский край (Дашко Андрей, Баранников Владимир, Байсалова Айгуль).

Мужчины:

1 место – Михайлов Дмитрий, Брянская область – 8 очков из 9;
 2 место – Котенко Павел, Ростовская область – 7 очков из 9;
 3 место – Гринберг Алексей, Самарская область – 7 очков из 9.

Женщины:

1 место – Бут Светлана, Ямало-Ненецкий АО – 7,5 очков из 9;
 2 место – Байсалова Айгуль, Краснодарский край – 7 очков из 9;
 3 место – Герасимова Ирина, Пензенская область – 6,5 очков из 9.

Игроки, занявшие  1-3 места в личном и командном зачёте, были награждены кубками, медалями, дипломами и призами.
http://ruchess.ru/news/all/v_chuvashii_zavershilas_iv_vserossiyskaya_spartakiada_sredi_trudyashchikhsya/

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