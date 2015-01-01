Турнир по быстрым шахматам на «Президентских состязаниях - 2017»

Уникальная, логическая настольная игра - шахматы на «Президентских состязаниях» в «Смене» в этом году собрала 43 девушки и 92 юноши из сельских и городских классов-команд.

Уникальная, логическая настольная игра - шахматы на «Президентских состязаниях» в «Смене» в этом году собрала 43 девушки и 92 юноши из сельских и городских классов-команд.

Турнир в «Смене» проходил по швейцарской системе и включал в себя 7 игр.

По итогам семи туров ни одного поражения не потерпел Илья Абрамов из Салехарда. Второй год подряд юноша стал победителем соревнований по быстрым шахматам на «Президентских состязаниях».

Среди девушек первое место у Надежды Волочихиной из Приморского края.

У лучших шахматистов Смены есть возможность совершенствоваться в быстрых шахматах. По 10 лучших игроков среди юношей и девушек принимут участие в мастер-классе и сеансе одновременной игры с чемпионом России по быстрым шахматам Михаилом Понариным

По словам Михаила нужно постоянно играть чтобы совершенствовать технику, а упорство и труд обязательно приведут юных шахматистов к новым победам.

https://www.youtube.com/watch?v=xq0JWIFSQlk

