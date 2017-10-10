"Кубок главы города Армавира по шахматам"

Спортивные соревнования " Кубок главы города Армавира по шахматам" (номер-код спортивной дисциплины; 0880012811Я) проводятся с целью популяризации и развития шахмат в городе Армавире (Краснодарский край,Российская федерация).

вовлечение населения города Армавира в шахматный спорт, укрепление связей между шахматистами города Армавира и других городов края и Росси.

Соревнования проводятся в городе Армавире в Шахматном клубе по адресу ул. Кирова, д.№50 -13.10.2017 (день приезда) по 16.10.2017 (день отъезда) Торжественное открытие в 11-50. Начало турнира в 12-00,14.10.2017г. в 14-00 -закрытие соревнования.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Краснодарская общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края", непосредственное проведение соревнования возлагается на Армавирскую городскую общественную организацию "Шахматная федерация".

Главный судья соревнований - международный арбитр Сапфиров Александр Александрович, тел: +7(961)584-24-93.

Директор турнира: Ширшиков Николай Васильевич: +7(928)239-16-28

Предварительная регистрация участников до 10.10.2017 г.

Е-mail: timatim90@list.ru, тел. 8(953) 069-26-63 – Тимченко Евгений Владимирович.

Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (c регулярным обновлением) на сайте: http://sf-chess.ru и http://chess-kk.ru. Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнования: