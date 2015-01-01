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Проекту РШФ «Шахматы в школах» исполнилось 3 года

     Три года исполнилось проекту Российской шахматной федерации «Шахматы в школах». За это время проект охватил уже десять регионов России. Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский дал интервью газете «Советский спорт», в котором рассказал, в чем смысл проекта и каковы его перспективы.

«Сейчас подходящее время для дискуссии – нужны ли шахматы в школе и, если нужны, в каком формате их преподавать? Для того чтобы дискуссия велась содержательно, нужно представлять, что уже сделано в этой сфере.

Недавно совместному проекту Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школах» исполнилось три года.

Очевидно, что шахматы полезны для развития детей. Они прививают знания в игровой форме, учат ответственности за свои решения и воспитывают уважительное отношение к соперникам. И, конечно, шахматы – самая объективная игра на свете. В поражении всегда виноват только ты сам, а не судья или тренер.

Преподавание шахмат в школах отличается в зависимости от региона. В некоторых регионах шахматы преподают в виде предмета дополнительного образования, в других – как основной предмет. Мы пришли к выводу, что шахматы хорошо преподавать в начальных классах и делать это в течение двух лет – во втором и третьем классах. Для первоклашек это достаточно сложный предмет. А вот 8-9 лет – отличный возраст, когда ребенок и восприимчив, и не перегружен более серьезными предметами.

Проект с коллегами из Фонда Тимченко мы начинали с Псковской области. Там дееспособная шахматная федерация. В области больше десяти лет преподавались шахматы во втором классе во всех школах. И мы решили это поддержать, помогли оснастить школы инвентарем и учебно-методической литературой, провели конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучшее преподавание шахмат, затем открыли в области центр по обучению педагогов. Сейчас псковские учителя ездят по стране, помогают своим коллегам, которые также хотят запустить новый предмет.

Следует сказать, что мы приходим в регион только в том случае, если уверены в качестве местной шахматной федерации и в желании этот проект проводить.

Для нашей программы мы разработали специальный учебник. Изучили международный опыт – шахматы преподают в Армении, Германии, США, Турции и многих других странах. В итоге появился учебно-методический комплекс Владимира Барского «Шахматная школа», который включает учебник, рассчитанный на 32 урока (по одному уроку в неделю), рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя. Выпустили УМК первого года обучения, заканчиваем работу над вторым.

У нас есть понятный критерий, который позволяет оценить, насколько успешно развивается проект в том или ином регионе, – это турнир «Белая ладья». Если в какой-то области принимали участие в «Белой ладье» 10 школ, а через два года – 100, можно считать, что проект развивается успешно.

Удачное выступление в «Белой ладье» позволяет школам накапливать дополнительные баллы. При прохождении аттестации педагогическим коллективом эти баллы учитываются. Это, кстати, тоже повышает интерес школы к участию в «Белой ладье». За три года существования проекта мы увидели, как увеличилось количество школ, участвующих в «Белой ладье».

Технология простая: региональная шахматная федерация совместно с региональным министерством образования готовят заявку, а мы ее либо принимаем, либо возвращаем на доработку. Постепенно за три года мы пришли в десять регионов.

В Москве или Питере школы предлагают множество предметов дополнительного образования. В других регионах такого выбора нет, и они с  удовольствием выбирают шахматы. Более дешевого вида спорта не найти. Поэтому в Забайкалье, например, было очень много желающих. Причем не только в Чите, но и  в отдаленных городках, что особенно ценно. Ведь там детям часто просто нечем заняться.

Затем мы включили в проект Краснодарский край и Новосибирскую область. В Ингушетии движущей силой проекта стал чемпион Европы Эрнесто Инаркиев, который возглавляет местную федерацию.  Постепенно набралось  порядка 550 школ, в которых учат еще и шахматам. Мы проводим конкурсы среди школ-участников проекта. Лучшие школы получают компьютеры, лучшие учителя – денежные призы, школьные команды – поездки на турниры. Мы надеемся, что со временем мы перестанем говорить о количестве школ и будем больше внимания уделять качеству шахматного образования».
http://ruchess.ru/news/all/proektu_rshf_shakhmaty_v_shkolakh_ispolnilos_3_goda/

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