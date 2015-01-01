Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Всероссийский семинар судей в Сочи

          Проведение всероссийского семинара для спортивных судей по шахматам
(номер-код спортивной дисциплины 0880002511Я)

 

  Семинар проводится с 6 ноября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2017 года в КСКК «АкваЛоо» по адресу: Краснодарский край г.Сочи ул. Декабристов 78 «б».

            с целью - популяризации шахмат;
- повышения уровня квалификации судей по шахматам на территории России, переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории, республиканской категории) по виду спорта «шахматы»;
- определения кандидатов на получение звания «Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы».
          Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Общероссийская общественная организации «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) и судейско-квалификационная комиссия РШФ (далее — СКК). Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию «Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (Юридический адрес: 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Майская ул, дом № 10
ИНН 2304068910 КПП 230401001 р/с 40703810038000003169 в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расчетный) к/с 30101810400000000225 БИК 044525225), которая осуществляет приём организационных взносов. Ответственный от Федерации – Ширшиков Николай Васильевич, вице-президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
          Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр, лектор ФИДЕ, лектор СКК РШФ Ткачев Александр Васильевич (г.Москва).
          Предварительная регистрация участников семинара обязательна.
Предварительные заявки на участие и размещение подаются до 30 октября 2017 года по электронной почте e-mail: timatim90@list.ru, тел. 8-918-265-03-29 – Тимченко Евгений Владимирович.
ПОЛОЖЕНИЕ: http://ruchess.ru/upload/iblock/859/8595ae6d36652ddcabdf87dcda98afde.pdf

 

 

Нравится
Social buttons

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Сергей Асланович Бешуков

Президент Краснодарской краевой федерации шахмат "КУБАНЬ"

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master