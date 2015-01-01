Всероссийский семинар судей в Сочи

Проведение всероссийского семинара для спортивных судей по шахматам

(номер-код спортивной дисциплины 0880002511Я)

Семинар проводится с 6 ноября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2017 года в КСКК «АкваЛоо» по адресу: Краснодарский край г.Сочи ул. Декабристов 78 «б».

с целью - популяризации шахмат;

- повышения уровня квалификации судей по шахматам на территории России, переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории, республиканской категории) по виду спорта «шахматы»;

- определения кандидатов на получение звания «Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы».

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Общероссийская общественная организации «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) и судейско-квалификационная комиссия РШФ (далее — СКК). Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию «Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (Юридический адрес: 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Майская ул, дом № 10

ИНН 2304068910 КПП 230401001 р/с 40703810038000003169 в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расчетный) к/с 30101810400000000225 БИК 044525225), которая осуществляет приём организационных взносов. Ответственный от Федерации – Ширшиков Николай Васильевич, вице-президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр, лектор ФИДЕ, лектор СКК РШФ Ткачев Александр Васильевич (г.Москва).

Предварительная регистрация участников семинара обязательна.

Предварительные заявки на участие и размещение подаются до 30 октября 2017 года по электронной почте e-mail: timatim90@list.ru, тел. 8-918-265-03-29 – Тимченко Евгений Владимирович.

ПОЛОЖЕНИЕ: http://ruchess.ru/upload/iblock/859/8595ae6d36652ddcabdf87dcda98afde.pdf