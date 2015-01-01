Проведение открытого турнира по блицу «Любимый Краснодар»

Проведение открытого турнира по блицу «Любимый Краснодар»

Соревнования проводятся в Краснодаре, в Академии шахмат «Каисса», по адресу ул. Садовая 156 пересечение с ул. МОПРа

Дата проведения – 23 сентября 2017г.

Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса».

Соревнование проводится в целях популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае;

- повышении уровня массовости, занимающихся в городах и районах края;

- повышение спортивного мастерства шахматистов;

- определения победителей среди мужчин и женщин;

- повышение уровня соревнований на территории Краснодарского края.

Начало соревнований 23 сентября 2017

регистрация с 10.00 до 10.50;

жеребьевка в 11.00;

закрытие соревнований в 15.30;

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ).

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени в турнире - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет соревнований в письменном виде по установленной форме (смотри Приложение №1) Мухину Алексею Владимировичу, e-mail: alex@lendwings.com

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ на сайте:http://kaissa-chess.ru/