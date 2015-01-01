Детский Турнир, посвященный дню города Краснодара

Детский Турнир, посвященный дню города Краснодара.

24 сентября в 10-00 проводится Детский Турнир, посвященный дню города Краснодара. Место проведения г.Краснодар, Академия шахмат «Каисса», Садовая 156/МОПРа

Академия шахмат «Каисса» берет на себя ответственность по проведению соревнования.

Соревнование проводится в целях популяризации и поднятия престижа шахматного спорта.

Задачами проведения турнира являются:

- повышение уровня организационных стандартов шахматных турниров в г.Краснодаре

- повышение мастерства и приобретение опыта участниками соревнований.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России. Все турниры направляются для обсчета обсчёта российского рейтинга. Для жеребьёвки используется программа Swiss Manager или Swiss Master 5.6.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени: 10 мин. на партию каждому игроку без добавления.

Турнирный взнос за каждого участника - 250 руб. Организационный взнос – 250 рублей.

Контакты:

Мухин Алексей Владимирович

Директор турнира, главный судья, судья первой категории - alex@lendwings.com, +7(952)8605345

Демидов Владислав Анатольевич

Заместитель главного судьи, главный секретарь, судья третьей категории +7(989)2903277

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ на сайте:http://kaissa-chess.ru/



