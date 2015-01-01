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Более 150 школ Краснодарского края примут участие в проекте «Шахматы в школах» в новом учебном году

В рамках проекта школы получат необходимый для обучения шахматам инвентарь – доски, наборы фигур, часы и учебно-методическую литературу.

В Краснодарском крае проект «Шахматы в школах» реализуется Российской шахматной федерацией, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Федерацией шахмат Краснодарского края при поддержке краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

«В этом году более 150 школ примут участие в Проекте «Шахматы в школах» - это существенно больше, по сравнению с предыдущим учебным годом. Нужно отметить, что и география школ-участников увеличилась, а мы ставим перед собой амбициозную цель - прийти с проектом «Шахматы в школах» в каждую школу Краснодарского края», - отметил Президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана.

Проект «Шахматы в школах» стартовал в 2014 году с Псковской области. В 2015-2016 учебном году к проекту присоединился Забайкальский край, а в 2016-2017 учебном году был проведен конкурс среди шахматных федераций, по итогам которого еще пять регионов были приглашены для участия в проекте: Краснодарский край, Алтайский край, Новосибирская и Московская области, а также Республика Ингушетия.

«Шахматы в школах» ежегодно расширяют свою географию. В этом году к проекту присоединились еще 3 субъекта Федерации. Судя по количеству заявок, проект нашел отклик у региональных шахматных федераций и общеобразовательных учреждений. Постепенно шахматы приходят в школы, становятся доступными для детей из разных регионов нашей страны. Тренд на включение шахмат в образовательный процесс меня очень радует!»,— говорит заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.

Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке обучения шахматам в начальных классах: от поставок шахматного инвентаря и учебно-методической литературы до проведения конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах. Все новые регионы-участники в течение учебного года получат комплекты уникального учебно-методического комплекса «Шахматная школа» авторства Владимира Барского, изданного при поддержке Фонда Тимченко и рекомендованного Российской шахматной федерацией.

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Пресс-служба КОО Федерация шахмат Краснодарского края

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