На Кубани прошёл фестиваль шахмат среди инвалидов по зрению.
В Приморско-Ахтарске состоялся краевой фестиваль шахмат среди инвалидов по зрению. Всего участие в турнире приняли 30 спортсменов из 11 муниципальных образований региона.
По результатам проведения фестиваля места в личном зачете распределились следующим образом:
Среди мужчин:
1 место – Михаил Букарин (Северский район);
2 место – Семён Багдасарян (г. Анапа);
3 место – Владимир Зайцев (г. Армавир);
Среди женщин:
1 место – Дана Летова (г. Армавир);
2 место – Ирина Хондарь (г. Краснодар);
3 место – Валентина Руденко (Тимашевский район).