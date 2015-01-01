Открытое Первенство Федерации шахмат города Краснодара

Открытое Первенство Федерации шахмат города Краснодара

по классическим шахматам с 13 по 21 сентября 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЙ

1. Проводящая организация

1.1. Академия шахмат «Каисса» берет на себя ответственность по проведению соревнования:

- предоставление шахматного инвентаря: шахматные часы, комплекты шахмат

- организация работы судейской коллегии: главный судья, главный секретарь, линейные судьи

- обсчет российского рейтинга

- предоставление турнирных залов

- предоставление столов и стульев, соответствующих нормам FIDE

1.2. Федерация шахмат города Краснодара обязуется обеспечить наградной материал, командирование участника, набравшего наибольшее количество очков среди жителей Краснодара, на Первенство края по классическим шахматам.

2. Цели и задачи

2.1. Соревнование проводится в целях популяризации и поднятия престижа шахматного спорта.

2.2 Главные задачи соревнования:

- повышение уровня организационных стандартов шахматных турниров в г.Краснодаре

- повышение мастерства и приобретение опыта участниками соревнований

- объединение шахматистов города Краснодара и края

2.3 Определение чемпиона Федерации шахмат города Краснодара, для командирования на первенство Края по классическим шахматам.

3. Участники

3.1. К участию допускаются все желающие.

- при регистрации в мандатную комиссию предъявляются свидетельство о рождении + справка с места проживания или паспорт.

- участникам, не зарегистрированным в системе российского рейтинга, предоставить копию свидетельства о рождении/паспорта с пропиской и фотографию (лицо в анфас) для регистрации его в системе Российского рейтинга. Либо выслать копию свидетельства и фотографию на электронный адрес – alex@lendwings.com

4. Порядок проведения Первенства федерации шахмат города Краснодара.

4.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ). Все турниры направляются для обсчета обсчёта российского рейтинга. Для жеребьёвки используется программа Swiss Manager или Swiss Master 5.6.

4.2. Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

4.3. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г. и законодательства РФ.

4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени: 1 час 30 минут на партию каждому игроку без добавления.

4.5. Допускается опоздание – 30 минут на партию. Поражение засчитывается участнику, опоздавшему более чем на 30 минут.

5. Определение победителей и награждение

5.1. Места в турнире по швейцарской системе определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным коэффициентам (в порядке убывания значимости):

1) коэффициенту Бухгольца;

2) усечённому коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата;

3) результату личной встречи;

4) усечённому коэффициенту Бухгольца - без двух худших результатов.

5.2. Призеры награждаются медалями и грамотами. Участник, набравший большее количество очков среди жителей Краснодара, командируется на Первенство края по классическим шахматам за счет Федерации города Краснодара.

6. Турнирный график

13 сентября 15:30 – 16:00

16:00 – 19:00 Регистрация участников

Открытие соревнования. 1 тур.

14 сентября 16:00 – 19:00 2 тур

15 сентября 16:00 – 19:00 3 тур

16 сентября 16:00 – 19:00 4 тур

17 сентября 16:00 – 19:00 5 тур

18 сентября 16:00 – 19:00 6 тур

19 сентября 16:00 – 19:00 7 тур

20 сентября 16:00 – 19:00 8 тур

21 сентября 16:00 – 19:00

19:30 9 тур

Закрытие турнира. Награждение.

7. Финансовые условия

7.1. Расходы по участию в Открытом первенстве Академии шахмат «Каисса» несут командирующие организации, спонсоры или сами участники.

7.2. Турнир проводится без взносов.

8. Порядок регистрации

8.1. Предварительные заявки на участие в турнире (Приложение 1) необходимо прислать на электронную почту alex@lendwings.com, заявки не по форме не будут приняты и будут возвращены.

9. Контакты

Мухин Алексей Владимирович

Директор турнира, главный судья, судья первой категории - alex@lendwings.com, +7(952)8605345

Демидов Владислав Анатольевич

Заместитель главного судьи, главный секретарь, судья третьей категории +7(989)2903277

Купальян Георгий Семенович

Президент Федерации шахмат города Краснодара +7(918)4976404

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1. Форма заявки.

№ ФИО Дата рождения Разряд ID FIDE ID росрейтинг Место жительства(населенный пункт, адрес) Номер телефона

Краснодар

Академия шахмат «Каисса» (Садовая 156/МОПРа)

www.kaissa-chess.ru

https://vk.com/caissaru