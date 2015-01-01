Открытое Первенство Федерации шахмат города Краснодара
по классическим шахматам с 13 по 21 сентября 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЙ
1. Проводящая организация
1.1. Академия шахмат «Каисса» берет на себя ответственность по проведению соревнования:
- предоставление шахматного инвентаря: шахматные часы, комплекты шахмат
- организация работы судейской коллегии: главный судья, главный секретарь, линейные судьи
- обсчет российского рейтинга
- предоставление турнирных залов
- предоставление столов и стульев, соответствующих нормам FIDE
1.2. Федерация шахмат города Краснодара обязуется обеспечить наградной материал, командирование участника, набравшего наибольшее количество очков среди жителей Краснодара, на Первенство края по классическим шахматам.
2. Цели и задачи
2.1. Соревнование проводится в целях популяризации и поднятия престижа шахматного спорта.
2.2 Главные задачи соревнования:
- повышение уровня организационных стандартов шахматных турниров в г.Краснодаре
- повышение мастерства и приобретение опыта участниками соревнований
- объединение шахматистов города Краснодара и края
2.3 Определение чемпиона Федерации шахмат города Краснодара, для командирования на первенство Края по классическим шахматам.
3. Участники
3.1. К участию допускаются все желающие.
- при регистрации в мандатную комиссию предъявляются свидетельство о рождении + справка с места проживания или паспорт.
- участникам, не зарегистрированным в системе российского рейтинга, предоставить копию свидетельства о рождении/паспорта с пропиской и фотографию (лицо в анфас) для регистрации его в системе Российского рейтинга. Либо выслать копию свидетельства и фотографию на электронный адрес – alex@lendwings.com
4. Порядок проведения Первенства федерации шахмат города Краснодара.
4.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ). Все турниры направляются для обсчета обсчёта российского рейтинга. Для жеребьёвки используется программа Swiss Manager или Swiss Master 5.6.
4.2. Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
4.3. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г. и законодательства РФ.
4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени: 1 час 30 минут на партию каждому игроку без добавления.
4.5. Допускается опоздание – 30 минут на партию. Поражение засчитывается участнику, опоздавшему более чем на 30 минут.
5. Определение победителей и награждение
5.1. Места в турнире по швейцарской системе определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным коэффициентам (в порядке убывания значимости):
1) коэффициенту Бухгольца;
2) усечённому коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата;
3) результату личной встречи;
4) усечённому коэффициенту Бухгольца - без двух худших результатов.
5.2. Призеры награждаются медалями и грамотами. Участник, набравший большее количество очков среди жителей Краснодара, командируется на Первенство края по классическим шахматам за счет Федерации города Краснодара.
6. Турнирный график
13 сентября 15:30 – 16:00
16:00 – 19:00 Регистрация участников
Открытие соревнования. 1 тур.
14 сентября 16:00 – 19:00 2 тур
15 сентября 16:00 – 19:00 3 тур
16 сентября 16:00 – 19:00 4 тур
17 сентября 16:00 – 19:00 5 тур
18 сентября 16:00 – 19:00 6 тур
19 сентября 16:00 – 19:00 7 тур
20 сентября 16:00 – 19:00 8 тур
21 сентября 16:00 – 19:00
19:30 9 тур
Закрытие турнира. Награждение.
7. Финансовые условия
7.1. Расходы по участию в Открытом первенстве Академии шахмат «Каисса» несут командирующие организации, спонсоры или сами участники.
7.2. Турнир проводится без взносов.
8. Порядок регистрации
8.1. Предварительные заявки на участие в турнире (Приложение 1) необходимо прислать на электронную почту alex@lendwings.com, заявки не по форме не будут приняты и будут возвращены.
9. Контакты
Мухин Алексей Владимирович
Директор турнира, главный судья, судья первой категории - alex@lendwings.com, +7(952)8605345
Демидов Владислав Анатольевич
Заместитель главного судьи, главный секретарь, судья третьей категории +7(989)2903277
Купальян Георгий Семенович
Президент Федерации шахмат города Краснодара +7(918)4976404
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Приложение 1. Форма заявки.
№ ФИО Дата рождения Разряд ID FIDE ID росрейтинг Место жительства(населенный пункт, адрес) Номер телефона
Краснодар
Академия шахмат «Каисса» (Садовая 156/МОПРа)
www.kaissa-chess.ru
https://vk.com/caissaru