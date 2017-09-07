Крамник первым вышел в третий круг Кубка мира по шахматам



Сэкономил время

Крамник первым вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в четверг первым вышел в третий раунд проходящего в Тбилиси (Грузия) розыгрыша Кубка мира по нокаут-системе.



В среду белыми фигурами 14-й чемпион мира по классическим шахматам победил соотечественника Антона Демченко. В четверг, когда произошла смена цвета, соперники сыграли стремительную ничью. Просидев за доской по несколько минут, оппоненты заключили мир уже на десятом (!) ходу.

Подобный компромисс объясним. Если Демченко по позиции на доске понимал, что победить ему будет крайне затруднительно или вообще невозможно, то "биться в стену" несколько часов было бы бессмысленно. А гарантированная короткая ничья с Крамником обеспечивала ему заметную прибавку в рейтинге. Что касается фаворита, то такой расклад его тоже полностью устраивал, он получил фактически лишний день отдыха.

https://rg.ru/2017/09/07/kramnik-pervym-vyshel-v-tretij-krug-kubka-mira-po-shahmatam.html