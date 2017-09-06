Крамник украсил Кубок мира

Крамник украсил Кубок мира

Крамник начал второй раунд Кубка мира по шахматам с победы



На проходящем в Тбилиси Кубке мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал уже третью подряд победу, на этот раз над россиянином Алексеем Дреевым. Вице-чемпиона мира Сергей Карякин сыграл вничью со своим соотечественником Даниилом Дубовым, а Владимир Крамник в красивом стиле обыграл еще одного российского шахматиста Антона Демченко.

В Тбилиси начался второй круг Кубка мира по шахматам, в котором приняли участие все сильнейшие гроссмейстеры мира. Турнир пока проходит без потерь среди лидеров мирового рейтинга, хотя некоторые из них уже успели испытать проблемы в первом круге.

В 1/32 финала пробились сразу 18 российских шахматистов, и сразу несколько из них оказались вынуждены играть со своими соотечественниками.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин получил себе в соперники молодого Даниила Дубова, которого он опережает в рейтинге ФИДЕ более чем на 100 очков. Однако такая разница не помогла Карякину выиграть первую партию белыми фигурами.

Шахматисты разыграли сицилианскую защиту, а затем достаточно быстро разменяли несколько легких фигур и более половины пешек.

Несмотря на достаточное количество материала на доске и преимущество двух слонов у Дубова, позиция была равной, оба короля были надежно защищены, и игроки согласились на 30-м ходу на ничью.

14-й чемпион мира Владимир Крамник также играл с россиянином Антоном Демченко, но в случае с ним большая разница в рейтинге сыграла свою роль. Крамник создал в этой партии позиционный шедевр. Выйдя из дебюта в равном положении, Владимир быстро вскрыл вертикали c и d, которые мгновенно оккупировал своими ладьями, что уже дало ему солидный перевес. Самое интересное, что Крамнику на это понадобилось всего пять ходов, после которых он уже безусловно начал играть на победу.

Далее экс-чемпион мира вынудил соперника создать скопление фигур для защиты своего короля и воспользовался большим преимуществом в пространстве.

После 40-го хода Крамник нашел красивую победную комбинацию и вынудил Демченко сдаться, не дожидаясь разгрома на доске.

https://www.gazeta.ru/sport/2017/09/06/a_10877714.shtml