академия Каисса как всегда радует поклонников шахмат



На этой неделе академия Каисса как всегда радует поклонников шахмат:

ПЯТНИЦА, 19:30 — продолжение резонансной лекции о Каспарове!

Лекцию читает: директор академии Алексей Мухин.

Гость: международный гроссмейстер Олег Майоров.

В программе:

1. Гарри Каспаров — особенности стиля.

2. Видео фрагменты партий Сент-Луиса.

3. Разбор нескольких примеров.

Подведём итоги, а после пообщаемся и поиграем в шахматы.

СУББОТА, 11:00 — «Каисса OPEN» открытое первенство академии по блицу среди мужчин и женщин!

Никаких ограничений по возрасту и званию! Девять туров, 6 призовых мест и только одна любовь к шахматам на всех!

Регистрация с 10:00, не забудьте документ, удостоверяющий личность.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10:00 — турнир по рапиду для детей (категории безразрядников, юношеских разрядов, спортивных разрядов).

Пока детки будут сражаться за первое место, родители смогут насладится всеми благами нашего буфета.

http://kaissa-chess.ru/

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