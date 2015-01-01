На этой неделе академия Каисса как всегда радует поклонников шахмат:
ПЯТНИЦА, 19:30 — продолжение резонансной лекции о Каспарове!
Лекцию читает: директор академии Алексей Мухин.
Гость: международный гроссмейстер Олег Майоров.
В программе:
1. Гарри Каспаров — особенности стиля.
2. Видео фрагменты партий Сент-Луиса.
3. Разбор нескольких примеров.
Подведём итоги, а после пообщаемся и поиграем в шахматы.
СУББОТА, 11:00 — «Каисса OPEN» открытое первенство академии по блицу среди мужчин и женщин!
Никаких ограничений по возрасту и званию! Девять туров, 6 призовых мест и только одна любовь к шахматам на всех!
Регистрация с 10:00, не забудьте документ, удостоверяющий личность.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10:00 — турнир по рапиду для детей (категории безразрядников, юношеских разрядов, спортивных разрядов).
Пока детки будут сражаться за первое место, родители смогут насладится всеми благами нашего буфета.
http://kaissa-chess.ru/
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