В г.Новороссийске во Дворце творчества детей и молодёжи (пр. Ленина, 97), 1 октября проводятся соревнования «Кубок главы города - героя Новороссийска по шахматам»
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в городе Новороссийске (Краснодарский край, Российская Федерация). Задачами проведения спортивного соревнования являются:
• вовлечение население города Новороссийска в шахматный спорт;
• укрепление связей между шахматистами города Новороссийска и других городов края и России;
• повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами;
• определение победителей и призеров в различных номинациях.
Общее руководство организацией и проведение соревнований осуществляет общественная организация «Шахматная федерация города Новороссийска» (далее ОО «Шахматная федерация»), Управление по ФК и спорту города Новороссийска, краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края», МБУ ДО ДЮСШ «Каисса». Главный судья – Бондаренко Евгений Михайлович (г. Новороссийск
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на момент проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом международного рейтинга. Контроль времени – 10 мин + 3 сек до конца партии каждому участнику на каждый ход, начиная с первого.
Предварительная регистрация участников до 30.09.2017 г. (включительно). Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте mezhov-d@mail.ru, bond1777@yandex.ru по форме (см.прил.10).
Стоимость проживания участников, сопровождающих лиц от 750 руб. в сутки с человека при 2-х/3-х местном размещении. Бронирование проживания до 22.09.2016 г. по электронной почте modernbenoni@yandex.ru
День приезда – 30 сентября 2017 г.
День отъезда – 02 октября 2017 г. Регистрация
участников, мандатная комиссия 01 октября 10:00 до 11:00. Торжественное
открытие 01.10. в 11:30. Начало 1 тура - 01.10. в 12:00., 01.10.2017 года в 18.30 – закрытие
соревнований.
Оргкомитет:
Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700
Якименко Анна Александровна - 89181448584