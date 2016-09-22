«Кубок главы города - героя Новороссийска по шахматам»

В г.Новороссийске во Дворце творчества детей и молодёжи (пр. Ленина, 97), 1 октября проводятся соревнования «Кубок главы города - героя Новороссийска по шахматам»

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в городе Новороссийске (Краснодарский край, Российская Федерация). Задачами проведения спортивного соревнования являются:

• вовлечение население города Новороссийска в шахматный спорт;

• укрепление связей между шахматистами города Новороссийска и других городов края и России;

• повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами;

• определение победителей и призеров в различных номинациях.

Общее руководство организацией и проведение соревнований осуществляет общественная организация «Шахматная федерация города Новороссийска» (далее ОО «Шахматная федерация»), Управление по ФК и спорту города Новороссийска, краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края», МБУ ДО ДЮСШ «Каисса». Главный судья – Бондаренко Евгений Михайлович (г. Новороссийск

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на момент проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом международного рейтинга. Контроль времени – 10 мин + 3 сек до конца партии каждому участнику на каждый ход, начиная с первого.

Предварительная регистрация участников до 30.09.2017 г. (включительно). Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте mezhov-d@mail.ru, bond1777@yandex.ru по форме (см.прил.10).

Стоимость проживания участников, сопровождающих лиц от 750 руб. в сутки с человека при 2-х/3-х местном размещении. Бронирование проживания до 22.09.2016 г. по электронной почте modernbenoni@yandex.ru

День приезда – 30 сентября 2017 г.

День отъезда – 02 октября 2017 г. Регистрация

участников, мандатная комиссия 01 октября 10:00 до 11:00. Торжественное

открытие 01.10. в 11:30. Начало 1 тура - 01.10. в 12:00., 01.10.2017 года в 18.30 – закрытие

соревнований.



Оргкомитет:

Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700

Якименко Анна Александровна - 89181448584