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Насыщенные выходные в академии шахмат «Каисса»!

Насыщенные выходные в академии шахмат «Каисса»!

Выездной мастер-класс

Всё началось утром 1 сентября, на центральной площади в Чистяковской роще г. Краснодара. На тематической площадке все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки, играли в шахматы друг с другом, задавали вопросы тренеру «Каиссы» и главное — прямо в парке записывались на бесплатный, пробный месяц обучения в академии.

Тематический вечер: лекция "Возвращение великого и ужасного Гарри Каспарова за доску"

Вечером того же дня в Академию шахмат «Каисса» гости пришёл Валерий Александрович Чехов — гроссмейстер (1984), чемпион мира среди юношей(1975), один из победителей чемпионата РСФСР (1982, 1-2-е место), тренер нынешних гроссмейстеров и международных мастеров. Он рассказал, как тренировал Каспарова, о тонкостях подготовки спортсменов, о закулисье чемпионатов мира и конкурентной борьбе топовых шахматистов.
Обсудили партию Каспарова против Сергея Карякина, прошедшую на чемпионате в Сент-Луисе месяц назад. Разобрали всё, от политического фона до самых ярких моментов игры.
Тематический вечер собрал такую тёплую аудиторию, что после его основной части гости ещё 2 часа общались и играли тренировочные партии.

Открытый турнир по рапиду, без ограничений по квалификации и возрасту

Субботнее утро началось с open-турнира по рапиду (быстрым шахматам), на котором провели первую трансляцию партий (!) с электронных досок. В городе такого ещё не делали!
Собрался потрясающий состав игроков. Два гроссмейстера (Максим Луговский и Валерий Чехов), несколько мастеров и кандидатов в мастера, женский мастер FIDE Анастасия Быкова и много ярких новичков.
В ходе бескомпромиссной борьбы, призовые места распределились следующим образом:
1 место — Максим Луговской (100% результат, 9 из 9), приз: 3.000руб.
2 место — Валерий Чехов, приз: 2.000руб.
3 место — Алексей Фуртуна, приз: 1.000руб.
Лучший среди юношей — Сергей Верхоланцев;
Среди ветеранов — Юрий Иванович Поляков;
Первое место среди девушек — Анастасия Быкова. Победители забрали по 1 000 рублей.

Турнир по рапиду среди детей, без ограничений по квалификации

В воскресенье в академии Каисса прошёл детский смешанный турнир по рапиду. Участвовали категории безразрядников, юношеских и спортивных разрядов. Пьедестал разделился следующим образом:
Спортивные разряды:
1 место — Юлия Дубинская;
2 место — Юлиана Мустафина;
3 место — Андрей Прищенко.
Юношеские разряды:
1 место — Семён Луганский;
2 место — Илья Прищенко;
3 место — Александр Кисловский.
Безразрядники:
1 место — Аджай Тивари;
2 место — Матвей Луганский;
3 место — Александр Чернышов.
Все победители ушли с деньгами. Приз за лучшую партию получил самый юный участник турнира — Роман Мустафин.
Мы подарили участникам грамоты, фирменные брелоки с символикой академии и клубные карты, о которых мы расскажем чуть позже.
Пресс-секретарь академии шахмат «Каисса»
Лидия Куракина
+79628643903
lida.courage@yandex.ru

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