Насыщенные выходные в академии шахмат «Каисса»!

Насыщенные выходные в академии шахмат «Каисса»!

Выездной мастер-класс

Всё началось утром 1 сентября, на центральной площади в Чистяковской роще г. Краснодара. На тематической площадке все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки, играли в шахматы друг с другом, задавали вопросы тренеру «Каиссы» и главное — прямо в парке записывались на бесплатный, пробный месяц обучения в академии.

Тематический вечер: лекция "Возвращение великого и ужасного Гарри Каспарова за доску"

Вечером того же дня в Академию шахмат «Каисса» гости пришёл Валерий Александрович Чехов — гроссмейстер (1984), чемпион мира среди юношей(1975), один из победителей чемпионата РСФСР (1982, 1-2-е место), тренер нынешних гроссмейстеров и международных мастеров. Он рассказал, как тренировал Каспарова, о тонкостях подготовки спортсменов, о закулисье чемпионатов мира и конкурентной борьбе топовых шахматистов.

Обсудили партию Каспарова против Сергея Карякина, прошедшую на чемпионате в Сент-Луисе месяц назад. Разобрали всё, от политического фона до самых ярких моментов игры.

Тематический вечер собрал такую тёплую аудиторию, что после его основной части гости ещё 2 часа общались и играли тренировочные партии.

Открытый турнир по рапиду, без ограничений по квалификации и возрасту

Субботнее утро началось с open-турнира по рапиду (быстрым шахматам), на котором провели первую трансляцию партий (!) с электронных досок. В городе такого ещё не делали!

Собрался потрясающий состав игроков. Два гроссмейстера (Максим Луговский и Валерий Чехов), несколько мастеров и кандидатов в мастера, женский мастер FIDE Анастасия Быкова и много ярких новичков.

В ходе бескомпромиссной борьбы, призовые места распределились следующим образом:

1 место — Максим Луговской (100% результат, 9 из 9), приз: 3.000руб.

2 место — Валерий Чехов, приз: 2.000руб.

3 место — Алексей Фуртуна, приз: 1.000руб.

Лучший среди юношей — Сергей Верхоланцев;

Среди ветеранов — Юрий Иванович Поляков;

Первое место среди девушек — Анастасия Быкова. Победители забрали по 1 000 рублей.

Турнир по рапиду среди детей, без ограничений по квалификации

В воскресенье в академии Каисса прошёл детский смешанный турнир по рапиду. Участвовали категории безразрядников, юношеских и спортивных разрядов. Пьедестал разделился следующим образом:

Спортивные разряды:

1 место — Юлия Дубинская;

2 место — Юлиана Мустафина;

3 место — Андрей Прищенко.

Юношеские разряды:

1 место — Семён Луганский;

2 место — Илья Прищенко;

3 место — Александр Кисловский.

Безразрядники:

1 место — Аджай Тивари;

2 место — Матвей Луганский;

3 место — Александр Чернышов.

Все победители ушли с деньгами. Приз за лучшую партию получил самый юный участник турнира — Роман Мустафин.

Мы подарили участникам грамоты, фирменные брелоки с символикой академии и клубные карты, о которых мы расскажем чуть позже.

Пресс-секретарь академии шахмат «Каисса»

Лидия Куракина

+79628643903

lida.courage@yandex.ru