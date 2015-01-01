Академия шахмат “Каисса” встретила юных шахматистов на праздничном турнире по блицу.

27го августа Академия шахмат “Каисса” (Краснодар) встретила юных шахматистов на праздничном турнире по блицу.

Борьба проходила в трех категориях: турнир безразрядников, турнир юношеских разрядов и турнир спортивных разрядов. Все турниры отправлены на обсчет национального рейтинга. Всего приняло участие 48 детей. Все ребята проявили упорство и волю к победе.

Призеры во всех категориях:

Безразрядники:

1 место - Шустрова Вероника

2 место - Сапунова Елизавета

3 место - Луганский Матвей

Лучший результат среди девочек - Рыбалко Кристина, Горбунова Маргарита по 4 очка.

Вне зачета 1ое место занял Луганский Семен, который получил в подарок книгу И.Январева “Староиндийская в исполнении Тиграна Петросяна” и напутствие от организаторов переходить в категорию разрядников.

Юношеские разряды:

1 место - Тесленко Максим

2 место - Кисловский Александр

3 место - Босов Вадимир

Спортивные разряды:

1 место - Филатов Георгий

2 место - Даноян Константин

3 место - Дашина София

Академия шахмат благодарит родителей, тренеров и участников. И приглашает на следующие мероприятия.

Ученик Академии шахмат “Каисса” - Трубчанинов Артем отличился в рейтинговом турнире по классическим шахматам, проходившем в ДЮСШ №7 на ул.Постовой. Артем уверенно прошел всю дистанцию, не потерпев ни единого поражения, сделав всего 2 ничьи - итоговые 8 очков из 9 возможных и первое место.

Отличная репетиция перед чемпионатом Европы в Румынии, куда Артем отправится в составе команды Академии шахмат “Каисса”. Желаем Артему и всей делегации удачи и спортивных успехов на чемпионате Европы.

Трубчанинов Артем и Мустафина Юлиана