27го августа Академия шахмат “Каисса” (Краснодар) встретила юных шахматистов на праздничном турнире по блицу.
Борьба проходила в трех категориях: турнир безразрядников, турнир юношеских разрядов и турнир спортивных разрядов. Все турниры отправлены на обсчет национального рейтинга. Всего приняло участие 48 детей. Все ребята проявили упорство и волю к победе.
Призеры во всех категориях:
Безразрядники:
1 место - Шустрова Вероника
2 место - Сапунова Елизавета
3 место - Луганский Матвей
Лучший результат среди девочек - Рыбалко Кристина, Горбунова Маргарита по 4 очка.
Вне зачета 1ое место занял Луганский Семен, который получил в подарок книгу И.Январева “Староиндийская в исполнении Тиграна Петросяна” и напутствие от организаторов переходить в категорию разрядников.
Юношеские разряды:
1 место - Тесленко Максим
2 место - Кисловский Александр
3 место - Босов Вадимир
Спортивные разряды:
1 место - Филатов Георгий
2 место - Даноян Константин
3 место - Дашина София
Академия шахмат благодарит родителей, тренеров и участников. И приглашает на следующие мероприятия.
Ученик Академии шахмат “Каисса” - Трубчанинов Артем отличился в рейтинговом турнире по классическим шахматам, проходившем в ДЮСШ №7 на ул.Постовой. Артем уверенно прошел всю дистанцию, не потерпев ни единого поражения, сделав всего 2 ничьи - итоговые 8 очков из 9 возможных и первое место.
Отличная репетиция перед чемпионатом Европы в Румынии, куда Артем отправится в составе команды Академии шахмат “Каисса”. Желаем Артему и всей делегации удачи и спортивных успехов на чемпионате Европы.
Трубчанинов Артем и Мустафина Юлиана