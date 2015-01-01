26 августа в стенах Академии шахмат “Каисса” (Краснодар) состоялся опен блиц турнир среди всех желающих, в котором приняло участие 20 человек.
Турнир собрал крепкий состав, среди участников было несколько мастеров и большое количество кандидатов в мастера. В честь праздничного турнира все взносы пошли в призовой фонд. Каждый участник получил памятный сувенир и карту члена Академии “Каисса”.
На фото Батикянц Семен и Бараева Марина
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место - Батикянц Семен (3000 рублей)
2 место - Панкратов Олег (2000 рублей)
3 место - Бараева Марина (1000 рублей)
Юношеский приз - Трубчанинов Тимур (1000 рублей)
Женский приз - Дашина София (1000 рублей)
Ветеранский - Кирюшин Владимир (1000 рублей)
Приглашаем на следующие мероприятия Академии:
- лекция/тематический вечер о творчестве Гарри Каспарова и его возвращении за доску
- турнир по рапиду