в стенах Академии шахмат “Каисса” (Краснодар) состоялся опен блиц турнир

26 августа в стенах Академии шахмат “Каисса” (Краснодар) состоялся опен блиц турнир среди всех желающих, в котором приняло участие 20 человек.

Турнир собрал крепкий состав, среди участников было несколько мастеров и большое количество кандидатов в мастера. В честь праздничного турнира все взносы пошли в призовой фонд. Каждый участник получил памятный сувенир и карту члена Академии “Каисса”.

На фото Батикянц Семен и Бараева Марина

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место - Батикянц Семен (3000 рублей)

2 место - Панкратов Олег (2000 рублей)

3 место - Бараева Марина (1000 рублей)

Юношеский приз - Трубчанинов Тимур (1000 рублей)

Женский приз - Дашина София (1000 рублей)

Ветеранский - Кирюшин Владимир (1000 рублей)

Приглашаем на следующие мероприятия Академии:

- лекция/тематический вечер о творчестве Гарри Каспарова и его возвращении за доску

- турнир по рапиду