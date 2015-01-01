Проводение традиционного турнира по дисциплине "быстрые шахматы" (0880012811Я) "Шахматный SARTUP-Шепси 2017"

26-27 августа в 10-00 проводится традиционный турнир по дисциплине "быстрые шахматы" (0880012811Я) "Шахматный SARTUP-Шепси 2017"

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае и Туапсинском районе (Краснодарский край, Российская Федерация),



Задачами проведения турнира являются:

вовлечение населения Туапсинского района в шахматный спорт;

укрепление связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России;

повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами;

определение победителей и призеров в различных номинациях.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют по согласованию с отделом по физической культуре и спорту администрации МО Туапсинский район, общественная организация "Шахматная федерация города Туапсе" при участии ЗАО "Пансионат Шепси". Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судебную коллегию.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта "Шахматы", действующим на момент проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии и Положением "О спортивных санкциях в виде спорта "Шахматы". Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров без обсчета международного рейтинга. Контроль времени- 15 мин.+ 3 секунды на каждый ход, начиная с первого.

Стоимость проживания участников, сопровождающих лиц от 500 руб. в сутки, (с питанием 950 руб./сутки)

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»