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К проекту «Шахматы в школах» присоединятся еще три региона

К проекту «Шахматы в школах» присоединятся еще три региона
РШФ и Фонд Тимченко подводят итоги конкурса

В конкурсе на право принять участие в проекте «Шахматы в школах», проводимом Российской шахматной федерацией и Фондом Тимченко, победили три региона: Кемеровская область, Удмуртская и Чувашская республики.

После объявления конкурса на участие в проекте «Шахматы в школах» в 2017-2018 учебном году Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко получили заявки от 11 региональных шахматных федераций. Заинтересованность в реализации проекта «Шахматы в школах» в своем регионе проявили: Брянская, Калужская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская и Ульяновская области, Пермский край, а также республики Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

Конкурсная комиссия оценивала заявки по единым критериям. Федерации указывали количество школ, в которых уже преподают шахматы, а также число учебных заведений, где в ближайшем учебном году планируется ввести урок шахмат, описывались потребности и возможности региона по обучению учителей. Также уточнялась заинтересованность школ региона в проведении конкурса на лучшее преподавание шахмат среди общеобразовательных учреждений. Важным критерием при определении победителей являлась поддержка шахматного образования органами региональной и муниципальной власти.

Проект «Шахматы в школах», который реализуется РШФ при поддержке Фонда Тимченко, стартовал в Псковской области в 2014 году. В 2015-2016 учебном году к проекту присоединился Забайкальский край, а в 2016-2017 учебном году был проведен конкурс среди шахматных федераций, и по его итогам еще пять регионов были приглашены для участия в проекте: Алтайский край, Краснодарский край, Новосибирская и Московская области, а также Республика Ингушетия.

– «Шахматы в школах» ежегодно расширяют свою географию. В этом году к проекту присоединились еще 3 субъекта Федерации. Судя по количеству заявок, проект нашёл отклик у региональных шахматных федераций и общеобразовательных учреждений. Постепенно шахматы приходят в школы, становятся доступными для детей из разных регионов нашей страны. Тренд на включение шахмат в образовательный процесс меня очень радует! — говорит заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.

 Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке обучения шахматам в начальных классах: от поставок шахматного инвентаря и учебно-методической литературы до проведения конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах. Все новые регионы-участники в течение учебного года получат комплекты уникального учебно-методического комплекса «Шахматная школа» авторства Владимира Барского, изданного при поддержке Фонда Тимченко и рекомендованного Российской шахматной федерацией.
 
 Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за проявленный интерес к проекту!
http://ruchess.ru/news/all/k_proektu_shakhmaty_v_shkolakh_prisoedinyatsya_eshche_tri_regiona/

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