Академия шахмат “Каисса” открывает свои двери для любителей шахмат

Академия шахмат “Каисса” открывает свои двери для любителей шахмат

В г.Краснодаре по адресу Садовая 156 (пересечение с ул. МОПРа) с 21 августа начнет свою работу Академия шахмат “Каисса”.

Академия состоит из:

- турнирный зал, оборудованный на 150 человек. Используются шахматы стаунтон, электронные часы международных стандартов, электронные доски для трансляций партий в интернет.

- учебные классы для занятий, оборудованные демонстрационными экранами, ноутбуками, необходимой литературой и инвентарем.

Планируется открытие в новом году:

- шахматного кафе

- библиотеки

- зоны видеотрансляций с крупных шахматных мероприятий

- магазина шахматного инвентаря, литературы и сувенирной продукции

В Академии трудится сплоченный тренерский коллектив, целью которого является выращивание сильных спортсменов и развитых личностей. Обучаем детей, помогаем учиться взрослым.

Открыт набор детей в группы. Просмотр с 4 лет. Начальное шахматное образование бесплатное. Подробности можно узнать по телефону - 8(952)8605345

Также в Академии будут регулярно проводиться мероприятия различного направления:

- лекции сильных шахматистов

- тематические вечера

- обучение тренеров и судей

- турниры для любителей и профессионалов

- детские турниры с обсчетом рейтинга и присвоением разрядов

- сеансы одновременной игры

- и т.д.

Ближайшие мероприятия, на которых будет вручение подарков и карт членов клуба “Каисса”:

26 августа - Open турнир по блицу для всех желающих

27 августа - Праздничный турнир по блицу для детей

С полным календарем мероприятий Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.kaissa-chess.ru