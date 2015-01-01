Академия шахмат “Каисса” открывает свои двери для любителей шахмат
В г.Краснодаре по адресу Садовая 156 (пересечение с ул. МОПРа) с 21 августа начнет свою работу Академия шахмат “Каисса”.
Академия состоит из:
- турнирный зал, оборудованный на 150 человек. Используются шахматы стаунтон, электронные часы международных стандартов, электронные доски для трансляций партий в интернет.
- учебные классы для занятий, оборудованные демонстрационными экранами, ноутбуками, необходимой литературой и инвентарем.
Планируется открытие в новом году:
- шахматного кафе
- библиотеки
- зоны видеотрансляций с крупных шахматных мероприятий
- магазина шахматного инвентаря, литературы и сувенирной продукции
В Академии трудится сплоченный тренерский коллектив, целью которого является выращивание сильных спортсменов и развитых личностей. Обучаем детей, помогаем учиться взрослым.
Открыт набор детей в группы. Просмотр с 4 лет. Начальное шахматное образование бесплатное. Подробности можно узнать по телефону - 8(952)8605345
Также в Академии будут регулярно проводиться мероприятия различного направления:
- лекции сильных шахматистов
- тематические вечера
- обучение тренеров и судей
- турниры для любителей и профессионалов
- детские турниры с обсчетом рейтинга и присвоением разрядов
- сеансы одновременной игры
- и т.д.
Ближайшие мероприятия, на которых будет вручение подарков и карт членов клуба “Каисса”:
26 августа - Open турнир по блицу для всех желающих
27 августа - Праздничный турнир по блицу для детей
С полным календарем мероприятий Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.kaissa-chess.ru