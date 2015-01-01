Накануне Дня физкультурника губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с представителями спортивной отрасли региона.
Торжественная встреча с выдающимися кубанскими спортсменами, тренерами и руководителями спортивных учреждений проходила в администрации края.
Губернатор Краснодарского края #Кондратьев В.И. вручил Благодарность Министра спорта Российской Федерации Ильенкову Е.С. - директору ДЮСШ по шахматам города Сочи! Поздравляем!
с уважением, КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»