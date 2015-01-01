Сочи примет личные и командные чемпионаты России по рапиду и блицу

Сочи примет личные и командные чемпионаты России по рапиду и блицу

Турниры пройдут с 29 сентября по 6 октября

Личные и командные чемпионаты России по рапиду и блицу среди мужчин и женщин пройдут с 29 сентября (день приезда) по 6 (день отъезда) октября в сочинском Гранд Отеле "Жемчужина».

Личные чемпионаты по рапиду и блицу состоятся с 29 сентября (день приезда) по 3 октября (день отъезда). Соревнования проводятся по швейцарской системе: 11 туров в быстрые шахматы и 10 сдвоенных туров в блиц.

Гарантированный призовой фонд чемпионата России по быстрым шахматам составляет:

Среди мужчин - 840000 рублей, среди женщин - 460000 рублей.

Гарантированный призовой фонд чемпионата России по блицу составляет:

Среди мужчин - 420000 рублей, среди женщин - 280000 рублей.

Командные чемпионаты пройдут со 2 (день приезда) по 6 октября (день отъезда). Турниры также проводятся по швейцарской системе: 9 туров в быстрые шахматы и 15 туров в блиц.

В составе команды 7 человек: 4 основных участника (-цы), 1 запасной (-ая), 1 тренер, 1 представитель. Допускается совмещение функций тренера и представителя.

Гарантированный призовой фонд чемпионата России по быстрым шахматам составляет:

Среди мужчин - 710000 рублей, среди женщин - 340000 рублей.

Гарантированный призовой фонд чемпионата России по блицу составляет:

Среди мужчин - 510000 рублей, среди женщин - 260000 рублей.

Подробная информация

http://ruchess.ru/news/all/sochi_primet_lichnye_i_komandnye_chempionaty_rossii_po_rapidu_i_blitsu/