В Новороссийске провели фестиваль «Малая земля»

В Новороссийске провели фестиваль «Малая земля»

В программу вошло множество соревнований



Первый шахматный фестиваль «Малая земля» проводился в Новороссийске более 30 лет назад. Теперь он возрождён и объединяет шахматистов со всей страны.

В программе фестиваля 2017 года - множество соревнований: рейтинговый опен-турнир, соревнования по рапиду и блицу, турнир по быстрым шахматам для ветеранов, сеансы одновременной игры, судейский семинар, шахматная викторина "Что? Где? Когда?", турнир по спидкубингу (скоростная сборка Кубика Рубика), «Весёлые старты», а также «Шахматы Фишера» и «Шведка».

В этом году впервые состоялся этап детского Кубка России в четырех возрастных группах, где за доски сели 237 мальчиков и девочек из 26 регионов нашей страны.

Фестиваль начался 10 июля с блицтурнира, в котором приняли участие 74 человека.

1 место – ММ Петров Никита (Новороссийск), 2 место – МГ Бедия Мелор (Геленджик), 3 место – ГМ Хасангатин Рамиль (Казань).

11 июля состоялось целых три шахматных мероприятия. В турнире по шахматам Фишера 1 место занял ММ Стамбульян Арсен (Анапа), 2 место — МГ Бедия Мелори (Геленджик), 3 место — Маковеев Илья (Московская область).

Также был проведен турнир среди ветеранов по быстрым шахматам, где 1 место занял ММ Позин Сергей (ХМАО), 2 место — Половков Валерий (Калининградская область), 3 место — Патолицын Владимир (Новороссийск).

И завершающим стал турнир по шведским шахматам: 1 место — Черноморский альянс (Донцов Сергей, Якименко Анастасия), 2 место — Бульбозавры (Закарян Давид, Онищенко Леонид), 3 место — Молот (Бедия Мелори, Маковеев Илья).

12 июля прошел турнир по рапиду при 90 участников.

Итоги: 1 место – Петров Никита, 2 – Панарин Михаил, 3 – Закарян Давид.

Во время проведения фестиваля "Малая земля" состоялась экскурсия для гостей и участников этапа детского Кубка России в один из красивейших уголков страны - поселок Абрау-Дюрсо. Более 60 человек побывали в подвалах старейшего завода игристых вин, узнали историю производства и технологию выращивания лучших сортов винограда России, полюбовались живописными пейзажами южной природы.

В этом году главным призом детского турнира стали гигантские деревянные шахматы ручной работы, которые привез из Владикавказа Омар Баликоев.

Для участников групп до 9 и 11 лет этапа детского Кубка России прошли сеансы одновременной игры на 40 досках с контролем 30 минут игрокам и 30 минут - сеансёрам.

Международный гроссмейстер Михаил Панарин отметил хорошую игру Неволиной Веры и Курченко Егора. Международный мастер Никита Петров похвалил Ятченко Леонида. С победителем спартакиады учащихся России Якименко Анастасией лучше всех играла Сунгурова Татьяна.

С 14 по 17 июля проходил судейский семинар под руководством арбитра ФИДЕ Якименко Анны, где любой желающий мог бесплатно узнать об изменениях в правилах и задать интересующие вопросы. Одиннадцать слушателей получили сертификаты о соответствии квалификационной категории судьи.

В "Весёлых стартах" 18 июля участвовали 30 человек. Самыми быстрыми и ловкими оказались Кузьмин Михаил, Корепанова Елизавета и Дементьев Роман, которые были отмечены шахматной федерацией города Новороссийска. Все участники получили сладкие призы.

В Международный день шахмат состоялась викторина "Что? Где? Когда?». Призы от "Книжной лавки студента" получили участники всех команд.

Конкурс решения задач фестиваля "Малая земля - 2017" проходил в пяти квалификационных группах.

Подробная информация

http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_proveli_festival_malaya_zemlya/