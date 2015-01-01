Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 15 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В Новороссийске провели фестиваль «Малая земля»

В Новороссийске провели фестиваль «Малая земля»
В программу вошло множество соревнований

Первый шахматный фестиваль «Малая земля» проводился в Новороссийске более 30 лет назад. Теперь он возрождён и объединяет шахматистов со всей страны.

В программе фестиваля 2017 года - множество соревнований: рейтинговый опен-турнир, соревнования по рапиду и блицу, турнир по быстрым шахматам для ветеранов, сеансы одновременной игры, судейский семинар, шахматная викторина "Что? Где? Когда?", турнир по спидкубингу (скоростная сборка Кубика Рубика), «Весёлые старты», а также «Шахматы Фишера» и «Шведка».

В этом году впервые состоялся этап детского Кубка России в четырех возрастных группах, где за доски сели 237 мальчиков и девочек из 26 регионов нашей страны.

Фестиваль начался 10 июля с блицтурнира, в котором приняли участие 74 человека.

1 место – ММ Петров Никита (Новороссийск), 2 место – МГ Бедия Мелор (Геленджик), 3 место – ГМ Хасангатин Рамиль (Казань).

11 июля состоялось целых три шахматных мероприятия. В турнире по шахматам Фишера 1 место занял ММ Стамбульян Арсен (Анапа), 2 место — МГ Бедия Мелори (Геленджик), 3 место — Маковеев Илья (Московская область).

Также был проведен турнир среди ветеранов по быстрым шахматам, где 1 место занял ММ Позин Сергей (ХМАО), 2 место — Половков Валерий (Калининградская область), 3 место — Патолицын Владимир (Новороссийск).

И завершающим стал турнир по шведским шахматам: 1 место — Черноморский альянс (Донцов Сергей, Якименко Анастасия), 2 место — Бульбозавры (Закарян Давид, Онищенко Леонид), 3 место — Молот (Бедия Мелори, Маковеев Илья).

12 июля прошел турнир по рапиду при 90 участников.

Итоги: 1 место – Петров Никита, 2 – Панарин Михаил, 3 – Закарян Давид.

Во время проведения фестиваля "Малая земля" состоялась экскурсия для гостей и участников этапа детского Кубка России в один из красивейших уголков страны - поселок Абрау-Дюрсо. Более 60 человек побывали в подвалах старейшего завода игристых вин, узнали историю производства и технологию выращивания лучших сортов винограда России, полюбовались живописными пейзажами южной природы.

В этом году главным призом детского турнира стали гигантские деревянные шахматы ручной работы, которые привез из Владикавказа Омар Баликоев.

Для участников групп до 9 и 11 лет этапа детского Кубка России прошли сеансы одновременной игры на 40 досках с контролем 30 минут игрокам и 30 минут - сеансёрам.

Международный гроссмейстер Михаил Панарин отметил хорошую игру Неволиной Веры и Курченко Егора. Международный мастер Никита Петров похвалил Ятченко Леонида. С победителем спартакиады учащихся России Якименко Анастасией лучше всех играла Сунгурова Татьяна.

С 14 по 17 июля проходил судейский семинар под руководством арбитра ФИДЕ Якименко Анны, где любой желающий мог бесплатно узнать об изменениях в правилах и задать интересующие вопросы. Одиннадцать слушателей получили сертификаты о соответствии квалификационной категории судьи.

В "Весёлых стартах" 18 июля участвовали 30 человек. Самыми быстрыми и ловкими оказались Кузьмин Михаил, Корепанова Елизавета и Дементьев Роман, которые были отмечены шахматной федерацией города Новороссийска. Все участники получили сладкие призы.

В Международный день шахмат состоялась викторина "Что? Где? Когда?». Призы от "Книжной лавки студента" получили участники всех команд.

Конкурс решения задач фестиваля "Малая земля - 2017" проходил в пяти квалификационных группах.
Подробная информация
http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_proveli_festival_malaya_zemlya/

Нравится
Social buttons

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Сергей Асланович Бешуков

Президент Краснодарской краевой федерации шахмат "КУБАНЬ"

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master