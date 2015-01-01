Владимир Путин встретился с Кирсаном Илюмжиновым

Владимир Путин встретился с Кирсаном Илюмжиновым

И пожелал ему успехов на выборах



Президент Владимир Путин кратко пообщался с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым во время осмотра выставки проектов учащихся центра «Сириус», в котором шахматы являются одним из направлений образовательной работы.

В.Путин: Добрый день.

К.Илюмжинов: Владимир Владимирович, добрый день!

Во-первых, хотел поблагодарить от имени Всемирной шахматной федерации за то, что в прошлом году шахматы были включены в программу для одаренных детей. Шахматы, как сказал Михаил Моисеевич Ботвинник, объединяют и спорт, и науку, и культуру. И у детей развивают сразу оба полушария: и левое, и правое.

В.Путин: У Вас праздник был вчера? Поздравляю.

К.Илюмжинов: Да, вчера. ЮНЕСКО 50 лет назад объявило Международный день шахмат, шахматы – единственный вид спорта, в честь которого существует Международный день. За эти 50 лет Шахматная федерация стала самой большой федерацией, 188 стран мира входят, более 100 000 соревнований мы проводим, и 600 миллионов играют в шахматы. Сейчас поставили задачу до 2020 года увеличить количество играющих в шахматы до 1 миллиарда. 1 миллиард шахматистов – 1 миллиард умных людей. И вот «Сириус» нам помогает увеличить количество умных детей и талантливых ребят.

В.Путин: Поздравляю Вас как организатора этого процесса и всех людей, которые любят шахматы и занимаются ими, а у нас таких сотни тысяч.

К.Илюмжинов: Нам сейчас нужно чемпиона мира и чемпионку мира воспитать.

В.Путин: Ну, надо работать над этим.

К.Илюмжинов: В следующем году состоятся выборы, очередные выборы президента ФИДЕ. Считаю, что Россия не должна уступать эту позицию, и я принял решение баллотироваться снова на пост президента ФИДЕ.В.Путин: Думаю, что это будут определять те, кто имеет право на голосование, но так, как мы это видим со стороны, мне кажется, вы вполне достойны, справляетесь с этими обязанностями и делами. Безусловно, имеете, опыт большой, уже накопили и имеете все шансы победить. Во всяком случае, имеете моральное право претендовать на это, бороться за это. Я же хочу пожелать Вам успехов.

К.Илюмжинов: Спасибо большое!

Информация и фото с сайта www.kremlin.ru

http://ruchess.ru/news/all/vladimir_putin_vstretilsya_s_kirsanom_ilyumzhinovym/