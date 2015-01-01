Андрей Филатов поздравил шахматистов с их профессиональным праздником

Андрей Филатов поздравил шахматистов с их профессиональным праздником

20 июля отмечается Международный день шахмат

Уважаемые профессионалы и любители шахмат!

От всей души поздравляю вас с Международным днем шахмат! Сегодня наша интеллектуальная игра стала неотъемлемой частью жизни людей не только в России, но и во многих других странах мира. Благодаря неустанной работе энтузиастов, поддержке спонсоров и успехам наших спортсменов всех возрастов постоянно увеличивается количество турниров и различных шахматных мероприятий, открываются новые шахматные кружки и секции, успешно развиваются программы РШФ «Шахматы в детские дома» и «Шахматы в школе».

Желаю всем шахматистам побед как за доской, так и во всех сферах жизни!

Президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_pozdravil_shakhmatistov_s_ikh_professionalnym_prazdnikom/