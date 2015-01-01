В серии «Библиотека "64"» вышла новая книга

В серии «Библиотека "64"» вышла новая книга

В ее основе - избранные материалы "64" за 2016 год

В серии «Библиотека “64”» вышла новая книга – «Современные шахматы: взгляд изнутри. 2016 год» (составитель М. Глуховский, 552 стр., иллюстрации). Она продолжает серию «Лучшие партии современных гроссмейстеров» (2012-2013 годы) и «Современные шахматы: взгляд изнутри» (2014-2015 годы).

Книга основана на избранных материалах, опубликованных в журнале «64 – Шахматное обозрение» в 2016 году. Свои лучшие партии комментируют Магнус Карлсен, Сергей Карякин, Владимир Крамник, Фабиано Каруана, Виши Ананд, Уэсли Со, Левон Аронян, Борис Гельфанд, Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Евгений Наер, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев, Даниил Дубов и другие топ-гроссмейстеры. В сборник вошли обзоры наиболее значимых соревнований: матчи на первенство мира М. Карлсен – С. Карякин и М. Музычук – Хоу Ифань, турнир претендентов в Москве, Всемирная шахматная Олимпиада в Баку, чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре, супертурниры в Вейк-ан-Зее, Цюрихе, Шамкире, Пойковском, Ставангере, Сент-Луисе, Москве, Лондоне и др.

Также вниманию любителей шахмат предлагается «Блокнот шахматиста» (64 стр., плотная бумага офсет 80 г, обложка мелованная бумага 150 г).

Информация о шахматной литературе РШФ.

http://ruchess.ru/news/all/v_serii_biblioteka_64_vyshla_novaya_kniga_17072017/