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Фестиваль "Малая земля" начался в Новороссийске

Фестиваль "Малая земля" начался в Новороссийске
Участвуют гроссмейстеры и сильные юниоры
Первый шахматный фестиваль «Малая земля» проводился в Новороссийске более 30 лет назад. В последние годы он возрождён и объединяет шахматистов со всей страны.

В программе фестиваля 2017 года множество соревнований: рейтинговый опен, соревнования по рапиду и блицу, турнир по быстрым шахматам для ветеранов, сеансы одновременной игры, судейский семинар, шахматная викторина "Что? Где? Когда?", турнир по спидкубингу (скоростная сборка Кубика Рубика), «Весёлые старты», а также «шахматы Фишера» и «шведка».

В этом году впервые состоится этап детского кубка России -  турниры в четырех возрастных группах, где предварительно зарегистрировались около 300 участников.

10 июля состоялся Турнир «А» - блиц. Приняли участие 74 человека, из них 15 носителей международных званий ФИДЕ.

1 место – ММ Петров Никита (Новороссийск), 2 – МГ Бедия Мелори (Геленджик), 3 – ГМ Хасангатин Рамиль (Казань), 4  – МГ Панарин Михаил (Новороссийск), 5  – Караев Сеит (Анапа), 6  – Закарян Давид (Сочи), 7  – Стамбульян Арсен (Анапа). Лучший результат среди женщин – ММ Караваева Ольга (Новороссийск), среди ветеранов - Позин Сергей (ХМАО), среди юношей -чемпион мира Маковеев Илья, среди девушек – Шпакивская Алина (Анапа).

В этом году главным призом детского турнира станут гигантские деревянные шахматы ручной работы, которые привез из Владикавказа Омар Баликоев. В 2016 году он же выступил на открытии фестиваля со своей поэмой о героях Малой земли и презентовал новороссийскому историческому музею картину. В этом году Омар подготовил ещё один сюрприз, о котором мы узнаем во время открытия фестиваля «Малая земля» 14 июля.
Информация Анны Якименко
http://ruchess.ru/news/all/festival_malaya_zemlya_nachalsya_v_novorossiyske/

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