Андрей Владимирович Селиванов празднует юбилей

Андрей Владимирович Селиванов празднует юбилей

Гроссмейстеру и вице-президенту РШФ исполняется 50 лет

Андрей Владимирович Селиванов родился 9 июля 1967 года в городе Карпинске Свердловской области. Андрей с юных лет увлекался шахматами, а в особенности – шахматной композицией.

Еще в советское время Селиванов сделал первые шаги в политике. С 1990 по 1993 годы – заведующий отделом социальных проблем газеты «Заря Урала», депутат Краснотурьинского городского Совета народных депутатов и председатель комитета по делам молодежи городской администрации Краснотурьинска. Много лет спустя благодаря усилиям и связям Селиванова в Краснотурьинске будет проходить женский супертурнир и будет создана сильная команда «АВС».

В 1993 году Андрей Владимирович избирается депутатом Российской государственной Думы Первого созыва. Также в начале 90-х Селиванов достигает больших успехов в соревнованиях по композиции – становится чемпионом России и чемпионом мира.

Всего Андрей Селиванов – двенадцатикратный чемпион мира по шахматной композиции. По решению: четырёхкратный чемпион мира (три раза в составе команды России и один раз – индивидуально), дважды чемпион России, чемпион Украины и Словакии, дважды серебряный призёр чемпионата Польши и дважды бронзовый призёр чемпионата Германии в решении шахматных задач и этюдов. По составлению: девятикратный чемпион мира (четыре раза в составе команды России и пять раз индивидуально), трижды чемпион России в составлении задач и этюдов. В его активе – четыре золотые и одна серебряная медали по разделу обратных матов на личных чемпионатах мира по шахматной композиции.

Андрей Селиванов – автор более 850 задач и этюдов, большинство из которых отмечены призами и отличиями на международных конкурсах. Председатель редакционной коллегии, редактор журнала «Шахматная композиция», редактор журнала «Уральский проблемист». Издатель библиотечки «Уральского проблемиста». Международный гроссмейстер по шахматной композиции с 2009 года. Международный гроссмейстер по решению шахматных композиций с 2008 года. Международный арбитр по шахматам.

В 1994 году Селиванов был избран вице-президентом РШФ, а спустя три года возглавил федерацию после отставки Андрея Макарова. Годы правления Селиванова пришлись на очень тяжелое для России время, но президенту удалось спасти институт сборной команды и вовремя привлечь своего преемника Александра Жукова для решения накопившихся финансовых и организационных проблем. Благодаря Селиванову в России был создан календарь женских турниров, у представительниц прекрасного пола появился свой Кубок России. Большой вклад федерация под руководством Андрея Владимировича внесла и в развитие детских шахмат.

Андрей Селиванов входил в состав Государственной Думы второго и третьего созыва. С 2004 года – заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 июня 2011 года избран вице-президентом МАИТ (IALI) – Международной ассоциации инспекций труда. С 2013 года заместитель исполнительного директора Олимпийского комитета России.

В 2010 году Андрей Селиванов вернулся в руководящие органы РШФ – был избран заместителем Аркадия Дворковича, а ныне является вице-президентом федерации, которую возглавляет А. Филатов. Андрей Владимирович активно помогает взаимодействию шахматной федерации и ОКР России.

Андрей Селиванов внесён в Золотую книгу ФИДЕ, а 16 декабря 2013 года вице-президент РШФ был удостоен высокой чести стать одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года. Гроссмейстер по композиции нес факел в городе Шадринске.

Персона дня: Андрей Селиванов.

Российская шахматная федерация поздравляет Андрея Владимировича Селиванова с юбилеем! Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих достижений и побед!

http://ruchess.ru/news/all/andrey_vladimirovich_selivanov_prazdnuet_yubiley/