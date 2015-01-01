На курорте в Джубге проходит сессия школы имени В. Цешковского

На курорте в Джубге проходит сессия школы имени В. Цешковского

Занятия с детьми ведут гроссмейстеры С. Рублевский, К. Ланда и К. Брызгалин

Вот уже четвертый день в курортном послеке Джубга Краснодарского края проходит Гроссмейстерская школа им. В. Цешковского. С дюжиной талантливых ребят (на первую сессию приехали пять мальчиков и семь девочек - от 1 разряда и выше) занимаются известные российские тренеры Сергей Рублевский, Константин Ланда и Кирилл Брызгалин.



Программа занятий весьма насыщенная: каждый день - две лекции и практические задания, конкурсы решений и очень много живого общения. Гроссмейстеры, сами выпускники знаменитых школ Ботвинника-Каспарова и Панченко, щедро делятся знаниями. Впереди ребят ждут еще сеансы одновременной игры и междоусобные поединки с дальнейшим «разбором полетов». Максимум полезных знаний в сжатые сроки.

Джубга - известный курорт, знаменитый своими грязевыми ваннами, водопадами и бирюзовой водой бухты Инал. Организаторы во главе со старшим тренером школы Сергеем Бешуковым делают всё, чтобы первый сбор запомнился надолго. Занятия с гроссмейстерами продолжатся до 12 июля.

Информацию и фото предоставил Евгений Атаров

http://ruchess.ru/news/all/na_kurorte_v_dzhubge_prokhodit_sessiya_shkoly_imeni_v_tseshkovskogo/