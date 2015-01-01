ФИДЕ опубликовала июльские рейтинги
Владимир Крамник на втором месте
На сайте ФИДЕ опубликованы июльские рейтинги. У мужчин россиянин Владимир Крамник вновь занял вторую строчку, потеснив Уэсли Со. Левон Аронян поднялся на четвертое место.
Мировая десятка: 1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2822, 2. Владимир Крамник (Россия) - 2812, 3. Уэсли Со (США) - 2810, 4. Левон Аронян (Армения) - 2809, 5. Фабиано Каруана (США) - 2807, 6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 2800, 7. Хикару Накамура (США) - 2792, 8. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2791, 9. Вишванатан Ананд (Индия) - 2783, 10. Дин Лижэнь (Китай) - 2781.
ТОП-100
Рапид
Блиц
Десятка России: 1. Владимир Крамник - 2812, 2. Сергей Карякин - 2773, 3. Александр Грищук - 2761, 4. Петр Свидлер - 2749, 5. Ян Непомнящий - 2742, 6. Максим Матлаков - 2730, 7. Владимир Федосеев - 2726, 8. Никита Витюгов - 2724, 9. Владимир Малахов - 2722, 10. Дмитрий Андрейкин - 2712.
У женщин в первую десятку «ворвалась» китаянка Лэй Тинцзе (2522, 10 место).
Мировая десятка: 1. Хоу Ифань (Китай) - 2666, 2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2572, 3. Анна Музычук (Украина) - 2572, 4. Хампи Конеру (Индия) - 2557, 5. Александра Костенюк (Россия) - 2552, 6. Мария Музычук (Украина) - 2544, 7. Виктория Чмилите (Литва) - 2542, 8. Екатерина Лагно (Россия) - 2535, 9. Дронавалли Харика (Индия) - 2526, 10. Лэй Тинцзе (Китай) - 2522.
ТОП-100
Рапид
Блиц
Десятка России: 1. Александра Костенюк - 2552, 2. Екатерина Лагно - 2535, 3. Валентина Гунина - 2505, 4. Ольга Гиря - 2502, 5. Александра Горячкина - 2478, 6. Наталья Погонина - 2469, 7. Алиса Галлямова - 2459, 8. Анастасия Боднарук - 2443, 9. Алина Кашлинская - 2438, 10. Ирина Турова - 2413.
http://ruchess.ru/news/all/fide_opublikovala_iyulskie_reytingi_2017/