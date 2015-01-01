Сборные России с триумфом вернулись из Ханты-Мансийска в Москву

Сборные России с триумфом вернулись из Ханты-Мансийска в Москву

В "Шереметьево" их встречали болельщики и представители СМИ

Во вторник 27 июня женская и мужская сборные России вернулись из Ханты-Мансийска, где выиграли золотые и серебряные медали чемпионата мира по шахматам, в Москву. В аэропорту "Шереметьево" их встречали болельщики и представители СМИ, в том числе - 7 федеральных телеканалов. Игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов и раздали автографы.

Командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 26 июня 2017 года. В обоих турнирах по круговой системе выступали 10 команд, в составе каждой из которых 4 основных игрока и 1 запасной.

Мужчины: Россия, Китай, Украина, Польша, США, Индия, Турция, Норвегия, Беларусь, Египет.

Женщины: Россия, Китай, Грузия, Польша, Индия, Украина, США, Вьетнам, Азербайджан, Египет.

Цвета сборной России на соревнованиях защищали:

Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, старший тренер мужской команды Андрей Филатов;

Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря, старший тренер женской команды Сергей Рублевский.

Итоги:

Мужчины. 1. Китай – 16; 2. Россия – 15; 3. Польша – 12; 4. Индия – 11; 5. Турция – 10; 6. Украина, 7. Беларусь, 8. США – по 8; 9. Норвегия – 2; 10. Египет – 0.

Женщины. 1. Россия – 16; 2. Китай – 13; 3. Грузия, 4. Индия, 5. Украина – по 12; 6. Польша – 9; 7. США – 6; 8. Вьетнам, 9. Азербайджан – по 5; 10. Египет – 0.

Дополнительная информация.

Фотографии Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/sbornye_rossii_s_triumfom_vernulis_iz_khanty_mansiyska_v_moskvu/