В Сочи завершился этап детского Кубка России

В Сочи завершился этап детского Кубка России

Определены победители и призеры



В возрастной группе до 9 лет отличились: у мальчиков Серго Гаспаров, Давид Ахметов и Тамерлан Комаев, у девочек - Дарья Ефимова, Анна Брюханова и Ульяна Кулыгина. В возрастной группе до 11 лет впереди: у мальчиков Ярослав Тарасенко, Яннис Жосан и Максим Крылов, у девочек - Софья Кекеева, Яна Коровина и Эка Каландия. В возрастной группе до 13 лет в тройку попали: у мальчиков Александр Осипов, Михаил Друченко и Ядемир Братов, у девочек - Мария Ягутян, Маргарита Гаер и София Бородкина. В возрастной группе до 15 лет медали получили: у юношей Евгений Риль, Размик Аланян и Роман Шадрин, у девушек - София Бандурина, Софья Матюнина и Анна Зарипова.

Соревнования обслуживала судейская бригада под руководством арбитра ССВК Елены Половины.

В проходящем параллельно опене первенствовал мастер Давид Гочелашвили - 8 из 9. На два очка отстали гроссмейстер Николай Кабанов и его супруга Екатерина.

Информация и фото Николая Ширшикова

http://ruchess.ru/news/all/v_sochi_zavershilsya_etap_detskogo_kubka_rossii/