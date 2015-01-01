Андрей Филатов: Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского – это уникальная команда

Андрей Филатов: Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского – это уникальная команда

Президент РШФ поздравил российских шахматисток с победой на чемпионате мира

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске. Президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов поздравил команду с выдающимся достижением:

Хочу поздравить наших девочек, которые впервые в истории командных чемпионатов мира завоевали золотые медали. Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского – это уникальная команда, которая трижды брала Олимпийское золото, золото чемпионата Европы и вот теперь выиграла чемпионат мира. Особенно приятно, что это случилось на Родине. Несмотря на то, что в эти дни страна пристально следила за Кубком конфедераций, мы чувствовали поддержку всей России.

Наши «золотые» спортсменки ровно прошли всю дистанцию, и обыграли принципиальных соперниц – сборные Китая, Грузии, Польши и Украины. Теперь в копилке нашей женской сборной полный комплект наград – «бронза», «серебро» и «золото» командного чемпионата мира.

Поздравляю команду, наших «золотых» девочек, и всех любителей шахмат с этим прекрасным достижением.

С уважением,

Андрей Филатов

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_zhenskaya_sbornaya_rossii_pod_rukovodstvom_eto_unikalnaya_komanda/