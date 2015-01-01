Андрей Филатов: Поздравляю всех российских любителей шахмат с большой победой!

Андрей Филатов: Поздравляю всех российских любителей шахмат с большой победой!

Старший тренер мужской сборной страны о чемпионате мира

— Андрей Васильевич, поздравляю вас и команду со вторым местом. Как оцените результат?

— В последнем туре ребята показали блестящую игру, мы разгромили олимпийских чемпионов с сухим счетом 4:0, взяли серебряную медаль. Хотелось бы, конечно, выиграть «золото», но китайские шахматисты оказались сильнее. Хочется всех российских любителей шахмат поздравить с большой победой, поскольку наши девочки выиграли «золото», а мужчины — «серебро».

— Что в целом скажете об игре команды?

— Команда выступила блестяще. Показательно, что мужская сборная была в обновленном составе, и молодежь показала, что она достойна места в главной команде. Девочки впервые в истории взяли «золото», стали чемпионками мира. До этого они не раз становились олимпийскими чемпионами, а чемпионат мира выиграли впервые.

— Какой матч был самым трудным для нашей команды?

— Вчерашний матч с Индией — тяжелейший, очень нервный. В нем мог случиться любой результат, но мы проявили характер и выиграли. Если бы Китай в последнем туре сыграл вничью, у нас было бы два «золота», но - всё впереди!

— Расскажите, пожалуйста, как команды готовились. Много ли было сборов в течение года?

— В основном, подготовка шла индивидуальная, у каждого по своей программе. У женщин были коллективные сборы, и они дали результат.

— Насколько серьезно в России поддерживаются сборные?

— Здесь я хотел бы сказать слова благодарности ПАО «ФСК ЕЭС», в частности, генеральному директору компании Андрею Мурову за ту поддержку, которая оказывается нашим национальным командам. И вот результат: мы выступили отлично!

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Вопросы задавала Этери Кублашвили

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_pozdravlyayu_vsekh_rossiyskikh_lyubiteley_shakhmat_s_bolshoy_pobedoy/