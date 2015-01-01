Женская сборная России в шаге от победы на чемпионате мира
Мужская команда России идет на втором месте
25 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии предпоследнего восьмого тура командных чемпионатов мира.
В мужском чемпионате лидирующая команда Китая обыграла норвежцев со счетом 3,5:0,5.
Сборная России в тяжелом и длительном поединке с минимальным счетом одолела команду Индии. Победу команде принес Владимир Федосеев, выигравший у Паримарджана Неги.
Поляки победили белорусов со счетом 3:1. Выиграли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский.
Украинцы, благодаря победе Александра Моисеенко, обыграли американцев со счетом 2,5:1,5.
Команда Турции со счетом 3:1 выиграла у Египта. «Забойщиками» стали Мустафа Йылмаз и Вахап Шаналь.
Положение команд перед последним туром:
1. Китай – 14 (22), 2. Россия – 13 (21), 3. Польша – 12 (19), 4. Турция – 10 (17), 5. Индия – 9 (17,5), 6. США – 8 (16), 7-8. Украина, Беларусь – по 6 (15), 9. Норвегия – 2 (10), 10. Египет – 0 (7,5).
У женщин матч Египет – Россия завершился со счетом 3,5:0,5 в пользу «хозяек поля».
Команда Украины уступила грузинкам со счетом 1,5:2,5. Победу сборной Грузии обеспечила Нино Бациашвили.
Китаянки обыграли команду Польши 3:1. Победу своей сборной принесли Лэй Тинцзе и Го Ци.
Индианки выиграли у вьетнамок с минимальным счетом благодаря победе Еши Караваде на третьей доске.
Ничьей завершился матч США – Азербайджан.
Положение перед последним туром:
1. Россия – 14 (22,5), 2. Украина – 12 (18,5), 3. Китай – 11 (19), 4. Грузия – 10 (18,5), 5. Индия – 10 (17), 6. Польша – 7 (16), 7. США – 6 (15,5), 8-9. Азербайджан, Вьетнам – по 5 (14,5), 10. Египет – 0 (4).
Заключительный тур начнется в 13:00 по местному времени.
Пары 9-го тура:
Мужчины:
Турция – Беларусь, Украина – Египет, Россия – США, Норвегия – Индия, Польша – Китай.
Женщины:
Россия – Украина, Китай – Египет, Вьетнам – Польша, Азербайджан – Индия, Грузия – США.
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