Андрей Филатов поздравил Владимира Крамника с Днем рождения

Андрей Филатов поздравил Владимира Крамника с Днем рождения

И пожелал 14 чемпиону мира крепкого здоровья и новых побед



14 чемпиона мира Владимира Крамника поздравляет с Днем рождения президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов.

Уважаемый Владимир!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Вот уже четверть века Вы находитесь в элите мировых шахмат, покорили все возможные вершины и до сих пор продолжаете радовать нас своими яркими, боевыми партиями, которые проводите с поистине юношеским задором. От имени Российской шахматной федерации хочу поблагодарить Вас за огромные усилия по пропаганде шахмат, в частности, за поддержку шахматного направления в образовательном центре "Сириус". На Вас равняются наши талантливые юниоры.

Желаю Вам крепкого здоровья, любви и мира в доме, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед, в том числе в составе сборной России!

Андрей Филатов

Персона дня: Владимир Крамник

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_pozdravil_vladimira_kramnika_s_dnem_rozhdeniya_062017/