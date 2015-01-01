Мужская сборная России сохраняет лидерство на чемпионате мира
Россиянки делят первое место с украинками
23 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии шестого тура командных чемпионатов мира.
В мужском чемпионате лидер гонки сборная России обыграла команду Польши 3:1. У россиян выиграли Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.
Команда Китая выиграла у Украины 2,5:1,5 благодаря победе Дин Лижэня над Русланом Пономаревым на первой доске.
Белорусы одержали крупную победу над норвежцами 3,5:0,5. Победу команде обеспечили Сергей Жигалко, Владислав Ковалев и Алексей Федоров.
Матч Индия – Турция завершился боевой ничьей.
Команда США выиграла у египтян 3:1.
Лидерство в турнире сохраняет команда России, чьи участники набрали 11 матчевых очков. На шаг позади идет команда Китая.
У женщин россиянки обыграли индианок со счетом 3:1. Победу команде принесли Валентина Гунина и Ольга Гиря, выигравшие у своих соперниц.
Команда Украины победила Азербайджан 2,5:1,5. Выиграли Наталья Жукова, Инна Гапоненко, вничью сыграли Юлия Осьмак, проиграла Наталья Букса.
Китаянки выиграли у американок со счетом 3:1. Выигрыш команде из Поднебесной обеспечили Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе.
С таким же счетом грузинки победили Вьетнам. Свои партии выиграли Бела Хотенашвили и Саломе Мелия.
Команда Польши разгромила Египет 3,5:0,5.
После шести туров лидируют сборные России и Украины – по 10 матчевых очков. На 2 очка отстают китаянки.
Пары 7-го тура:
Мужчины:
Египет – Беларусь, Турция – США, Украина – Индия, Россия – Китай, Норвегия - Польша
Женщины:
Египет – Украина, Россия – Польша, Китай – Индия, Вьетнам – США, Азербайджан – Грузия.
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