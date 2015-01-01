В России появилась новая шахматная семья

В России появилась новая шахматная семья

Поженились Левон Даниелян и Елена Ворушило шахматисты из г. Армавира.

Параллельно этапу Детского Кубка России в Сочи проходит Всероссийский фестиваль "Сочи 2017", в котором принимают участие 47 шахматистов. По итогам пяти туров лидируют Николай Кабанов и Давид Гочелашвили - по 4,5 очка.

Отметим, что 10 июня 2017 года образовалась ещё одна шахматная семья. Поженились Левон Даниелян и Елена Ворушило ученики Н.В. Ширшикова тренера по шаматам г. Армавира Краснодарского края. В свой медовый месяц молодожены решили сыграть в турнире.

http://ruchess.ru/news/all/